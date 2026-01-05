Đề xuất tách riêng khu để xe điện trong chung cư

Bộ Xây dựng đề xuất chung cư xây mới phải bố trí khu để xe điện, tách biệt với xe xăng dầu tối thiểu 2 m, kèm hệ thống sạc, phòng cháy chữa cháy riêng. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó lần đầu tiên bổ sung quy định cụ thể liên quan đến khu vực để xe điện, trạm sạc và trạm đổi pin trong chung cư.

Động thái này nhằm đáp ứng tốc độ gia tăng nhanh của phương tiện giao thông điện tại các đô thị và hạn chế rủi ro cháy nổ.

Khu để xe điện phải tách biệt, ưu tiên vị trí thuận lợi

Theo dự thảo, khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất, được phép đặt tại khu để xe trong nhà chung cư.

Khu để xe điện cần bố trí gần lối ra vào hoặc đường dốc, thuận tiện cho di chuyển và tiếp cận khi xảy ra sự cố. Nếu đặt trong tầng hầm, khu vực này phải bảo đảm thông gió tốt, thuận lợi cho lực lượng chữa cháy.

Đáng chú ý, xe điện phải được bố trí tách biệt với xe sử dụng xăng, dầu, với khoảng cách tối thiểu 2 m. Trường hợp không bảo đảm khoảng cách, phải có tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2 m.

Khu vực này bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát có khả năng phát hiện cháy sớm, cùng phương án xử lý sự cố phù hợp với đặc tính pin điện. Diện tích để xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của chung cư.

Với chung cư xây mới, việc bố trí khu để xe điện là bắt buộc. Với chung cư hiện hữu, việc sắp xếp thực hiện theo điều kiện không gian và hạ tầng kỹ thuật thực tế, nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn.

Khu sạc ô tô điện không được quá 20 chỗ

Dự thảo cũng quy định chi tiết về khu vực sạc xe điện. Theo đó, khu sạc phải nằm trong diện tích dự án đã được duyệt; nếu bố trí trong nhà, chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm. Trường hợp đặt ở hầm sâu hơn, phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Khu sạc phải bố trí gần lối ra vào, không cản trở lối thoát nạn, tách biệt với các khu chức năng khác. Khu sạc ô tô điện và xe hai bánh điện phải tách riêng, khoảng cách tối thiểu 2 m, hoặc có vách ngăn không cháy cao ít nhất 2 m.

Mỗi khu sạc ô tô điện không được bố trí quá 20 chỗ, diện tích khoang cháy không vượt quá 1.500 m2 (trên mặt đất) hoặc 1.000 m2 (trong tầng hầm). Với xe hai bánh điện, mỗi khu tối đa 150 chỗ sạc, diện tích khoang cháy nhỏ hơn.

Khu sạc trong nhà phải được bố trí thành khoang cháy riêng, trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, camera giám sát kết nối về phòng trực 24/24. Thiết bị sạc lắp trong tầng hầm không được vượt quá 22 kW, trừ trường hợp có giải pháp kỹ thuật đặc biệt.

Mô hình trạm đổi pin sử dụng nguồn điện 220V thông thường

Không cho phép đổi pin trong nhà chung cư

Đối với khu vực đổi pin, dự thảo quy định không được bố trí trong nhà chung cư. Khu đổi pin phải đặt ở vị trí thuận lợi, cách khu vực đông người, lối thoát nạn tối thiểu 3 m, hoặc 1 m nếu có vách ngăn không cháy. Khu vực này phải lắp camera, trang bị bình chữa cháy phù hợp với đặc tính pin điện; mái che (nếu có) phải làm bằng vật liệu không cháy.

Ngoài ra, cá nhân không được sạc xe tại sảnh, hành lang, lối thoát nạn, không mang pin hoặc xe điện vào thang máy, căn hộ, cũng như không được kéo dây điện từ căn hộ ra khu vực chung để sạc.

Theo Bộ Xây dựng, các quy định trên được nghiên cứu từ thực tiễn trong nước và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhằm tạo hành lang kỹ thuật thống nhất, bảo đảm an toàn và phù hợp với lộ trình phát triển giao thông xanh tại các đô thị Việt Nam.