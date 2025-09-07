Tin nóng công nghệ 7/9: OpenAI chuẩn bị ra mắt chip AI đầu tiên

OpenAI chuẩn bị ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026, Roblox ra mắt tính năng video ngắn tương tự TikTok,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. OpenAI ra mắt chip AI đầu tiên năm 2026

OpenAI sẽ sớm ra mắt chipAI để giảm sự phụ thuộc.

OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, đang có kế hoạch ra mắt chip AI đầu tiên của mình vào năm 2026, theo các báo cáo gần đây từ Financial Times và The Wall Street Journal. Công ty được cho là đang hợp tác với Broadcom, một gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ, để thiết kế chip này.

Dự kiến, dự án này có giá trị 10 tỷ USD và được sử dụng nội bộ để tăng cường hiệu quả xử lý cho các mô hình AI của OpenAI, vốn đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ. Việc này đánh dấu một bước đi quan trọng, giúp OpenAI giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip AI hiện tại như Nvidia và có khả năng cạnh tranh trong thị trường phần cứng AI đầy tiềm năng.

2. Roblox ra mắt tính năng video ngắn tương tự TikTok

Roblox ra mắt tính năng video ngắn. Ảnh: Tech Crunch.

Nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox vừa công bố một loạt tính năng mới tại Hội nghị Nhà phát triển, bao gồm một nguồn cấp video ngắn mang tên "Roblox Moments" tương tự như TikTok. Tính năng này cho phép người dùng ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ các đoạn clip chơi game dài tối đa 30 giây, tạo ra một trải nghiệm cuộn vô tận.

Bên cạnh đó, Roblox cũng tăng thu nhập cho các nhà sáng tạo thêm 8,5% khi họ chuyển Robux thành tiền mặt, nhằm khuyến khích phát triển một nền kinh tế sáng tạo mạnh mẽ.

Roblox còn giới thiệu các công cụ AI đột phá, cho phép người dùng tạo các vật thể tương tác như xe cộ chỉ bằng gợi ý văn bản. Ngoài ra, nền tảng này cũng sẽ sớm tích hợp khả năng dịch cuộc trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực và các cải tiến về hiệu suất để chống gian lận và nâng cao trải nghiệm chơi game.

3. Warner Bros. kiện Midjourney vì vi phạm bản quyền hình ảnh siêu anh hùng

Warner Bros. kiện Midjourney. Ảnh: Tech Crunch.

Warner Bros. vừa đệ đơn kiện Midjourney, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), với cáo buộc vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Warner Bros. cho rằng Midjourney đã cho phép người dùng tạo ra hình ảnh và video của các nhân vật nổi tiếng như Superman, Batman, và Bugs Bunny mà không có sự cho phép.

Đơn kiện nêu rõ Midjourney đã cố tình thực hiện hành vi sai trái, bất chấp việc trước đây đã từng hạn chế người dùng tạo nội dung vi phạm bản quyền. Vụ kiện này diễn ra sau một vụ kiện tương tự từ Walt Disney và Universal vào tháng 6, cũng với cáo buộc tương tự.

Hiện tại, Midjourney chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

4. OpenAI ra mắt tính năng phân nhánh cuộc trò chuyện

OpenAI ra mắt tính năng mới. Ảnh: BGR.

OpenAI vừa công bố một tính năng đột phá cho ChatGPT trên nền tảng web, cho phép người dùng phân nhánh các cuộc trò chuyện từ bất kỳ điểm nào. Tính năng được yêu cầu nhiều này giúp người dùng khám phá các hướng đi khác nhau của một cuộc trò chuyện mà không làm mất ngữ cảnh ban đầu.

Theo đó, một menu ba chấm mới sẽ xuất hiện bên dưới mỗi phản hồi của ChatGPT, cho phép người dùng "phân nhánh trong cuộc trò chuyện mới". Điều này tạo ra một đoạn chat mới với nội dung cũ, cho phép người dùng tiếp tục phát triển ý tưởng theo một hướng khác.

Tính năng tiện dụng này giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc, đặc biệt đối với các dự án phức tạp như lập trình. Hiện tại, các đối thủ của ChatGPT như Gemini hay Claude chưa có tính năng tương tự.

5. Tesla cắt giảm chi tiêu quảng cáo trên X

Theo hồ sơ pháp lý mới, nhà sản xuất ô tô điện Tesla đã giảm đáng kể chi tiêu quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội X của CEO Elon Musk vào đầu năm 2025. Sau khi chi 400.000 USD vào năm 2024, công ty chỉ chi 10.000 USD trong hai tháng đầu năm nay, cho thấy một sự thay đổi chiến lược trong bối cảnh doanh số bán hàng đang gặp khó khăn.

Tesla bắt đầu quảng cáo lần đầu tiên vào năm 2023 sau áp lực từ các cổ đông. Mặc dù chi tiêu trên X giảm, công ty vẫn duy trì hơn 700 quảng cáo hoạt động trên các nền tảng của Google.

Ngoài ra, Tesla cũng giảm chi phí sử dụng máy bay phản lực của SpaceX từ 800.000 USD năm 2024 xuống còn 40.000 USD vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, khoản thanh toán cho công ty an ninh của Musk lại tăng lên 2,8 triệu USD. Các giao dịch này cho thấy mối quan hệ tài chính phức tạp giữa các công ty của Elon Musk.

Theo BGR, Tech Crunch