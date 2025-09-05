Tin nóng công nghệ 5/9: Nhật Bản phát triển bộ kit tạo tế bào gốc iPS, giảm chi phí điều trị ung thư

VietTimes - Neuralink mở rộng thử nghiệm, lần đầu cấy ghép chip não cho bệnh nhân tại Canada, Nhật Bản phát triển bộ kit tạo tế bào gốc iPS, giảm chi phí điều trị ung thư,... là tin nóng công nghệ ngày 5/9.

1. Neuralink mở rộng thử nghiệm, lần đầu cấy ghép chip não cho bệnh nhân tại Canada

Các bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép thiết bị Neuralink đầu tiên tại Canada. Ảnh: Interesting Engineering.

Neuralink, công ty công nghệ thần kinh của Elon Musk, đã thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép giao diện não-máy tính đầu tiên tại Canada, đánh dấu việc mở rộng thử nghiệm lâm sàng ra khỏi Mỹ và Vương quốc Anh. Hai bệnh nhân tại University Health Network (UHN) ở Toronto, đều bị chấn thương tủy sống cổ, đã được cấy ghép thiết bị không dây của Neuralink vào ngày 27 tháng 8 và 3 tháng 9.

Những ca phẫu thuật này là một phần của nghiên cứu CAN-PRIME nhằm đánh giá độ an toàn và khả năng sử dụng ý nghĩ để điều khiển các thiết bị điện tử đối với người bị liệt. Với sự tham gia của Canada, Neuralink có thêm dữ liệu quý giá, tiến gần hơn đến mục tiêu đưa công nghệ này vào chăm sóc sức khỏe chính thống, giúp những người bị liệt tứ chi có thể kiểm soát máy tính và các thiết bị thông minh khác.

2. Đức phát triển hệ thống pin nhiên liệu 1 MW, mở đường cho giao thông không phát thải

Bên trong trung tâm thử nghiệm pin nhiên liệu BALIS. Ảnh: Interest Engineering.

Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) đã đạt được một bước tiến quan trọng trong dự án BALIS khi vận hành thành công các thành phần cốt lõi của hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới với công suất trên 1 megawatt. Thành tựu này là bước đầu tiên trong việc phát triển các hệ thống đẩy mạnh mẽ, thân thiện với môi trường cho tàu bay, tàu thủy và phương tiện hạng nặng trong tương lai.

Dự án BALIS đang xây dựng một cơ sở thử nghiệm độc đáo trên thế giới để phát triển và thử nghiệm các hệ thống pin nhiên liệu điện có công suất lên tới 1.5 megawatt. Khi sử dụng "hydro xanh" (sản xuất từ năng lượng tái tạo), các hệ thống này có tiềm năng mang lại giao thông không phát thải carbon, giúp giảm thiểu tác động đến khí hậu và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bà Cornelie Bänsch, trưởng dự án, nhấn mạnh thách thức kỹ thuật to lớn khi làm việc với các hệ thống có công suất lớn chưa có trên thị trường. Tuy nhiên, mục tiêu là vận hành thử nghiệm một cách ổn định, tăng công suất và mô phỏng các điều kiện hoạt động thực tế, mở ra kỷ nguyên mới cho phương tiện di chuyển không phát thải.

3. Nhật Bản phát triển bộ kit tạo tế bào gốc iPS, giảm chi phí điều trị ung thư

Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu tế bào gốc tại một cơ sở do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào iPS của Đại học Kyoto điều hành. Ảnh: Nikkei Asia.

Đại học Kyoto và tập đoàn thương mại Itochu đang chuẩn bị ra mắt một bộ kit mới, cho phép sản xuất tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) từ chính tế bào của bệnh nhân với chi phí thấp. Đây là một bước đột phá trong y học tái tạo, giúp giảm giá thành các liệu pháp điều trị cá nhân hóa cho ung thư và nhiều bệnh khác.

Bộ kit, chứa tất cả các hóa chất cần thiết trong túi nhựa đặc biệt, có thể được sử dụng với các thiết bị nuôi cấy tế bào phổ biến, giúp các nhà nghiên cứu tạo ra tế bào iPS mà không cần phòng thí nghiệm vô trùng phức tạp. Mục tiêu là giảm chi phí điều trị từ khoảng 336.000 USD xuống còn khoảng 1 triệu yên (khoảng 6.700 USD) mỗi bệnh nhân.

Sản phẩm này sẽ được bán cho các công ty dược phẩm và tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới, mở ra hy vọng về các liệu pháp cá nhân hóa hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.

4. Công ty Nhật Bản EdgeCortix thách thức Nvidia, đặt mục tiêu IPO năm 2028

CEO của EdgeCortix. Ảnh: Nikkei Asia.

EdgeCortix, một công ty khởi nghiệp Nhật Bản chuyên thiết kế chip AI hiệu quả năng lượng, đang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số mạnh mẽ vào năm 2026 và "sẵn sàng IPO" vào năm 2028. Theo CEO Sakyasingha Dasgupta, EdgeCortix không coi Nvidia là đối thủ thống trị trong thị trường chip AI cho các thiết bị "biên" (edge), nơi các thiết bị như robot, vệ tinh và điện thoại thông minh cần xử lý dữ liệu ngay tại chỗ.

Chip của EdgeCortix, như mẫu Sakura-II, được cho là tiết kiệm năng lượng hơn tới 4 lần so với chip H100 của Nvidia. Ưu điểm này giúp giải quyết các thách thức về năng lượng và chi phí trong các ứng dụng AI yêu cầu tính di động và hiệu quả cao, như trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Gần đây, EdgeCortix đã ký hợp đồng với Đơn vị Đổi mới Quốc phòng Mỹ, trở thành công ty bán dẫn Nhật Bản đầu tiên tham gia chương trình này. Công ty kỳ vọng các thỏa thuận hợp tác này sẽ là động lực chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong những năm tới.

5. Lần đầu tiên Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

Đơn vị tội phạm kỹ thuật số của Microsoft đã cung cấp thông tin quan trọng cho chính quyền Nhật Bản và Ấn Độ giúp họ theo dõi một đường dây lừa đảo kỹ thuật số. Ảnh: Nikkei Asia.

Lần đầu tiên, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản và Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã phối hợp triệt phá thành công một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Ấn Độ. Nhóm lừa đảo này, giả mạo nhân viên hỗ trợ của Microsoft, đã lừa khoảng 200 người Nhật Bản số tiền lên đến 1,21 triệu USD bằng chiêu lừa "máy tính bị nhiễm virus".

Thành công của chiến dịch này có được nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân như Microsoft và Trung tâm Kiểm soát Tội phạm Mạng Nhật Bản (JC3). Microsoft đã cung cấp thông tin quan trọng về các địa chỉ IP của những kẻ lừa đảo, giúp các nhà điều tra truy tìm và bắt giữ sáu nghi phạm tại Ấn Độ.

Theo cảnh sát Nhật Bản, việc tội phạm mạng nước ngoài sử dụng AI để tạo nội dung lừa đảo tiếng Nhật tự nhiên đang ngày càng phổ biến. Do đó, sự hợp tác quốc tế giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trở nên vô cùng quan trọng để chống lại loại hình tội phạm này.



Theo Nikkei/Interestingengineering