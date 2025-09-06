Tin nóng công nghệ 6/9: Microsoft chế tạo máy tính quang học mở ra tương lai AI siêu tốc

VietTimes - Microsoft chế tạo máy tính quang học, mở ra tương lai AI siêu tốc, Qualcomm và BMW hợp tác ra mắt hệ thống lái xe tự động,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Microsoft chế tạo máy tính quang học, mở ra tương lai AI siêu tốc và tiết kiệm năng lượng

Chi tiết về máy tính quang học tương tự tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của Microsoft. Ảnh: Interesting Engineering.

Microsoft Research vừa ra mắt một nguyên mẫu máy tính đột phá mang tên Máy tính Quang học Tương tự (AOC), sử dụng chùm ánh sáng thay vì electron để xử lý dữ liệu. Công nghệ này có thể giải quyết các bài toán tối ưu hóa và xử lý AI với tốc độ nhanh và hiệu quả năng lượng cao hơn gấp 100 lần so với các bộ vi xử lý truyền thống.

Nguyên mẫu AOC được chế tạo từ các linh kiện phổ biến như đèn micro-LED và cảm biến máy ảnh, giúp giảm chi phí sản xuất. Một trong những ứng dụng đầu tiên của AOC là tối ưu hóa các giao dịch tài chính cho ngân hàng Barclays.

Các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng "bản sao kỹ thuật số" của AOC để tái tạo hình ảnh MRI, rút ngắn thời gian quét từ 30 phút xuống chỉ còn 5 phút. Những hứa hẹn về việc xử lý các mô hình AI phức tạp một cách hiệu quả hơn cho thấy tiềm năng to lớn của công nghệ này trong tương lai.

2. Ocean Winds hoàn thành dự án điện gió nổi ngoài khơi đầu tiên tại Pháp

EFGL chứng minh tính khả thi của điện gió nổi ngoài khơi ở vùng nước sâu hơn. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty năng lượng gió Ocean Winds (OW) vừa hoàn thành việc lắp đặt tua-bin cho Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL), dự án điện gió nổi đầu tiên tại Pháp. Đây là một cột mốc quan trọng, chứng minh tính khả thi của công nghệ điện gió ngoài khơi nổi ở vùng nước sâu.

Dự án bao gồm ba tua-bin 10 MW được lắp đặt trên các móng nổi, sau đó được kéo ra cách bờ biển 16 km. Sau khi hoàn tất đấu nối, dự án này sẽ cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 50.000 cư dân mỗi năm.

Theo ông Marc Hirt, Giám đốc Quốc gia Pháp của OW, dự án EFGL là một chuẩn mực toàn cầu, mở đường cho những dự án lớn hơn trong tương lai, bao gồm dự án điện gió nổi công suất 250 MW sắp tới. Thành công này khẳng định vị thế dẫn đầu của Ocean Winds trong ngành công nghiệp điện gió nổi và cam kết của họ với sự phát triển bền vững.

3. Qualcomm và BMW hợp tác ra mắt hệ thống lái xe tự động

BMW iX3 mới được trưng bày trong buổi ra mắt thế giới trước thềm triển lãm ô tô IAA, tại Munich, Đức. Ảnh: Reuters.

Hãng chip Qualcomm của Mỹ và nhà sản xuất ô tô hạng sang BMW của Đức vừa công bố hệ thống lái xe tự động mới mang tên Snapdragon Ride Pilot. Hệ thống này sẽ được trang bị trên mẫu xe điện BMW iX3, cung cấp các tính năng hỗ trợ lái xe rảnh tay trên đường cao tốc, tự động chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe.

Hệ thống này không phải là lái xe hoàn toàn tự động, mà thuộc cấp độ 2, yêu cầu người lái vẫn phải giám sát. Qualcomm cho biết công nghệ này đã được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia và dự kiến mở rộng lên hơn 100 quốc gia vào năm 2026.

Việc hợp tác với BMW thể hiện bước tiến sâu hơn của Qualcomm vào lĩnh vực điện tử ô tô. Công ty này đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Nvidia và Mobileye để giành thị phần trong thị trường xe tự hành đang phát triển mạnh mẽ.

4. Omron mở trung tâm hỗ trợ sản xuất tại Ấn Độ, đón đầu làn sóng "Make in India"

Một trung tâm tự động hóa của Omron tại Tokyo. Ảnh: Nikkei Asia.

Hãng tự động hóa Nhật Bản Omron sẽ mở một trung tâm hỗ trợ sản xuất tại Bengaluru, Ấn Độ, sớm nhất là vào tháng 10. Đây là một động thái chiến lược nhằm tận dụng nỗ lực của chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy sáng kiến "Make in India" và trở thành một cường quốc sản xuất, đặc biệt trong ngành bán dẫn.

Cơ sở rộng 1.100 mét vuông này sẽ cho phép khách hàng tái tạo dây chuyền sản xuất và thử nghiệm các giải pháp tự động hóa của Omron. Trung tâm sẽ tích hợp các cảm biến, robot và các thiết bị khác để trình diễn hiệu quả, đồng thời cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống và đào tạo kỹ thuật.

Việc đầu tư này của Omron diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang nổi lên như một mắt xích thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Omron kỳ vọng sẽ tận dụng sự tăng trưởng sản xuất dài hạn tại quốc gia này, bao gồm cả các ngành thực phẩm và dược phẩm, để mở rộng hoạt động kinh doanh.

5. EU phạt Google gần 3 tỷ euro, Donald Trump dọa trả đũa

Google bị phạt gần 3 tỷ Euro. Ảnh: Reuters.

Liên minh châu Âu (EU) đã ra quyết định phạt Google 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) vì các hành vi chống cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ quảng cáo. Đây là khoản phạt thứ tư và cũng là một trong những mức phạt lớn nhất mà Google phải nhận từ EU.

Phán quyết này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố đây là một hành động "không công bằng" và "phân biệt đối xử" đối với các công ty Mỹ. Ông Trump dọa sẽ áp dụng Mục 301 của Đạo luật Thương mại, cho phép Mỹ trừng phạt các quốc gia có hành vi gây tổn hại đến thương mại Mỹ.

Mặc dù Google có kế hoạch kháng cáo, Ủy ban châu Âu vẫn cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc yêu cầu Google thoái vốn, nếu công ty này không giải quyết được xung đột lợi ích. Vụ việc này làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương về quy định thị trường kỹ thuật số.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering