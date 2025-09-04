Tin nóng công nghệ 4/9: Instagram đặt Reels ở trung tâm để cạnh tranh với TikTok

Anh Quốc trình làng pin xe điện từ vật liệu tái chế, cắt giảm 32% khí thải, Instagram ưu tiên Reels để cạnh tranh với TikTok,... là tin nóng công nghệ ngày 4/9.

1. Anh Quốc trình làng pin xe điện từ vật liệu tái chế, cắt giảm 32% khí thải

Túi đựng pin EV tái chế. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty tái chế pin Altilium và hãng xe sang Jaguar Land Rover (JLR) vừa giới thiệu cell pin xe điện đầu tiên tại Anh được sản xuất hoàn toàn từ vật liệu catốt và anot tái chế. Buổi trình diễn diễn ra tại Triển lãm Cenex Expo 2025, đánh dấu một bước đột phá trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho pin xe điện.

Các cell pin túi đa lớp NMC 811 mới được làm từ Vật liệu Hoạt tính Catốt (CAM) và than chì thu hồi từ pin xe điện đã qua sử dụng, sử dụng quy trình EcoCathode của Altilium. Thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu suất của chúng tương đương với pin làm từ vật liệu mới.

Theo một đánh giá từ giới chuyên gia, việc sử dụng vật liệu tái chế này có thể cắt giảm 32% lượng khí thải nhà kính so với pin sản xuất từ vật liệu nguyên sinh ở châu Á. Dự án này không chỉ giúp giảm tác động môi trường mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của JLR trong đổi mới bền vững.

2. Đột phá cáp quang rỗng: Cuộc cách mạng internet với tốc độ nhanh hơn 45%

Sự điều chỉnh trong thiết kế có thể cho phép cáp truyền tải nhiều dữ liệu hơn trên khoảng cách xa hơn. Ảnh: Interest Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Southampton vừa phát triển một loại cáp quang đột phá với lõi rỗng, truyền tín hiệu qua không khí thay vì thủy tinh rắn. Công nghệ này có thể làm thay đổi hoàn toàn cách thức truyền dữ liệu trên internet.

Theo các nhà khoa học, ánh sáng truyền trong không khí nhanh hơn khoảng 45% so với trong thủy tinh, giúp cáp rỗng đạt tốc độ và hiệu quả cao hơn. Thiết kế này cũng cho phép tín hiệu truyền đi xa hơn, khoảng 33km, trước khi bị suy giảm đáng kể, giúp tối ưu chi phí cho các trạm chuyển tiếp tốn kém.

Công ty khởi nghiệp Lumenisity sẽ chịu trách nhiệm sản xuất loại cáp này. Với việc Microsoft đã mua lại Lumenisity, công nghệ cáp quang rỗng được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp các mạng lưới viễn thông hiện tại nhanh hơn mà còn mở đường cho các hệ thống truyền thông lượng tử trong tương lai.

3. Instagram ra mắt ứng dụng iPad, ưu tiên Reels để cạnh tranh với TikTok

Kế hoạch mới của Intsgram giúp ứng dụng cạnh tranh tốt hơn với TikTok. Ảnh: Reuters.

Instagram vừa chính thức ra mắt ứng dụng dành riêng cho iPad, đáp lại những phàn nàn lâu nay của người dùng về trải nghiệm trên máy tính bảng. Ứng dụng mới này được thiết kế để đặt video ngắn Reels làm trung tâm, củng cố vị thế của Instagram trong cuộc cạnh tranh với TikTok.

Giao diện ứng dụng được tối ưu hóa cho màn hình lớn, với luồng Reels xuất hiện ngay khi mở, cùng với các tính năng đa nhiệm giúp người dùng vừa xem video vừa nhắn tin hoặc xem thông báo. Theo Instagram, Reels chiếm hơn 20% thời gian sử dụng của người dùng, vì vậy việc ưu tiên tính năng này là một động thái chiến lược để tăng tương tác.

Ứng dụng Instagram dành cho iPad hiện có sẵn miễn phí trên App Store, và công ty cho biết phiên bản tối ưu hóa cho máy tính bảng Android cũng sẽ sớm được phát hành.

4. Google thoát khỏi lệnh cấm độc quyền, cổ phiếu Alphabet tăng vọt

Google thoát khỏi lệnh cấm độc quyền. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã tăng vọt gần 8% sau khi một thẩm phán Mỹ ra phán quyết không chia tách công ty. Quyết định này đã xóa bỏ một rào cản pháp lý lớn, giúp Alphabet tăng thêm khoảng 206 tỷ USD giá trị thị trường.

Thẩm phán Amit Mehta cho phép Google tiếp tục duy trì quyền kiểm soát đối với trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android, cũng như các thỏa thuận thanh toán với các đối tác như Apple. Điều này mở đường cho việc tích hợp Gemini AI của Google vào các mẫu iPhone trong tương lai.

Mặc dù phán quyết yêu cầu Google phải chia sẻ một phần dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ, các nhà phân tích nhận định điều này không đủ để phá vỡ vị thế thống trị của công ty trong lĩnh vực tìm kiếm và AI. Việc thoát khỏi lệnh cấm này là một chiến thắng lớn, mang lại sự ổn định và thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư vào gã khổng lồ công nghệ này.

5. Mỹ thu hồi giấy phép của TSMC tại Trung Quốc, siết chặt kiểm soát chip

Washington đã thu hồi giấy phép vận chuyển thiết bị quan trọng của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co tại Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Mỹ vừa thu hồi giấy phép VEU (người dùng cuối đã xác thực) cho phép Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vận chuyển thiết bị sản xuất chip quan trọng đến cơ sở chính của hãng tại Nam Kinh, Trung Quốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12, buộc TSMC phải xin giấy phép xuất khẩu riêng cho mỗi lô hàng.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cũng thu hồi giấy phép tương tự của Samsung Electronics và SK Hynix. Mặc dù chính quyền ông Donald Trump gần đây đã nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu chip AI, việc thu hồi giấy phép VEU cho thấy Washington đang siết chặt kiểm soát đối với khả năng sản xuất chip tiên tiến tại Trung Quốc.

TSMC cho biết họ đang đánh giá tình hình và liên lạc với chính phủ Mỹ để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Tuy nhiên, việc phải xin giấy phép cho mỗi lô hàng có thể gây ra tình trạng trì hoãn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất tại nhà máy của hãng ở Trung Quốc.

