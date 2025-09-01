Tin nóng công nghệ 1/9: Dùng tảo làm vật liệu xây dựng, ngân hàng Nhật Bản ra mắt tiền kỹ thuật số

1. Tảo biến thành vật liệu xây dựng, giải pháp cho ô nhiễm bãi biển

Các nhà khoa học tại Đại học São Paulo (USP) và UFSCar đã tìm ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề ô nhiễm tảo nâu sargassum: biến chúng thành vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Loại tảo này, vốn tích tụ với khối lượng lớn trên các bãi biển, gây hại cho sức khỏe con người, ngư nghiệp và du lịch.

Theo Giáo sư Joao Adriano Rossignolo, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm đưa tảo vào đất sét gốm. Kết quả cho thấy vật liệu mới này giúp giảm trọng lượng bê tông và cải thiện cách nhiệt, trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu về độ bền. Phân tích vòng đời sản phẩm cũng chỉ ra rằng vật liệu chứa tảo có lợi hơn cho môi trường so với đất sét nung thông thường.

Dự án này không chỉ giải quyết vấn đề rác thải ven biển mà còn tạo ra một nguồn tài nguyên mới, biến một mối đe dọa môi trường thành một vật liệu xây dựng bền vững.

2. Robotaxi Trung Quốc có thể đạt 300.000 xe vào năm 2030, hướng đến mục tiêu hỗ trợ AI

Một chiếc xe tự lái Apollo Go ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua.

Hãng đầu tư UBS dự báo Trung Quốc có thể có tới 300.000 xe taxi tự lái (robotaxi) hoạt động tại bốn thành phố lớn vào năm 2030, nhờ những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và xe điện (EV).

Theo ông Paul Gong, người đứng đầu mảng nghiên cứu ô tô Trung Quốc của UBS, con số này có thể tăng lên 4 triệu xe vào cuối thập kỷ 2030, với thị trường robotaxi ước tính đạt 183 tỷ USD mỗi năm. Dự báo lạc quan này tương tự như của HSBC, cho rằng robotaxi sẽ chiếm 6% thị trường taxi Trung Quốc.

Những yếu tố thúc đẩy chính là chi phí sản xuất xe tự lái giảm đáng kể, cùng với sự chấp nhận nhanh chóng của người tiêu dùng Trung Quốc đối với công nghệ mới. Các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải đã bắt đầu thử nghiệm robotaxi, với các công ty tiên phong như Apollo và Pony.ai đang dẫn đầu cuộc đua này.

3. SAIC ra mắt Roewe M7 PHEV, xe hybrid cắm sạc với tầm hoạt động 2.050km

Mẫu xe Roewe M7. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe Trung Quốc SAIC vừa trình làng mẫu sedan hybrid cắm sạc Roewe M7, được thiết kế bởi cựu giám đốc thiết kế của Rolls-Royce, Josef Kaban. Với tầm hoạt động kết hợp ấn tượng lên tới 1.274 dặm (khoảng 2.050 km) và khả năng di chuyển thuần điện 99 dặm (160 km).

Xe được trang bị hệ thống hybrid DMH thế hệ thứ năm của SAIC, kết hợp động cơ 1.5L và mô-tơ điện, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. M7 có thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng với màn hình cảm ứng 15,6 inch và chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Roewe M7 là phiên bản nâng cấp của mẫu D7 sedan 2023, thể hiện cam kết của SAIC trong việc kết hợp hiệu suất đường dài và khả năng di chuyển bằng điện cạnh tranh, củng cố vị thế của hãng trong phân khúc xe công nghệ cao.

4. Nvidia tiết lộ 2 khách hàng chiếm gần 40% doanh thu

2 khách hàng chiếm tới 40% doanh thu của Nvidia. Ảnh: Tech Crunch.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, gần 40% doanh thu quý 2 của Nvidia đến từ chỉ hai khách hàng giấu tên, được gọi là "Khách hàng A" và "Khách hàng B." Một khách hàng duy nhất chiếm 23% doanh thu, trong khi khách hàng còn lại chiếm 16%.

Việc tập trung doanh thu vào một nhóm nhỏ khách hàng trực tiếp, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị gốc, tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng rủi ro này được giảm thiểu bởi vì những khách hàng này là các tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh, dự kiến sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho các trung tâm dữ liệu trong những năm tới.

Dữ liệu cũng cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn chiếm tới 50% doanh thu từ trung tâm dữ liệu của Nvidia, cho thấy nhu cầu khổng lồ từ các ông lớn công nghệ vẫn là động lực tăng trưởng chính của công ty.

5. Ngân hàng Nhật Bản ra mắt tiền kỹ thuật số, hướng tới giao dịch blockchain

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản là một trong những ngân hàng nắm giữ tiền gửi lớn nhất tại quốc gia này. Ảnh: Nikkei Asia.

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) sẽ phát hành một loại tiền kỹ thuật số mới vào năm tài chính 2026, nhằm mục đích kết nối 120 triệu tài khoản với công nghệ blockchain và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Loại tiền này, có tên DCJPY, do công ty DeCurret DCP phát triển, sẽ có giá trị 1:1 với đồng yên.

Người gửi tiền có thể sử dụng DCJPY để giao dịch tức thì các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain, chẳng hạn như token bảo mật (security token) được hỗ trợ bởi bất động sản hoặc trái phiếu. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thanh toán so với giao dịch chứng khoán truyền thống, vốn mất khoảng hai ngày.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản thực được mã hóa dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, từ 600 tỷ USD vào năm 2025 lên 18,9 nghìn tỷ USD vào năm 2033. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản cũng đang thảo luận về việc sử dụng DCJPY để chính quyền địa phương chi trả trợ cấp, nhằm số hóa các hoạt động tài chính.

Theo Interesting Engineering, SCMP, Tech Crunch, Nikkei Asia