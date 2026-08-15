Tin nóng công nghệ 15/8: Mỹ muốn các nước “chọn bên” trong cuộc đua AI với Trung Quốc

Mỹ muốn các nước “chọn bên” trong cuộc đua AI với Trung Quốc, trong khi xe tải tự lái bắt đầu thử nghiệm tại California và kính AI không camera có thể hiển thị thông tin trước mắt người dùng.

1. Xe tải tự lái của Kodiak bắt đầu thử nghiệm trên đường California

Xe tải tự lái của Kodiak AI bắt đầu chạy thử nghiệm trên đường công cộng tại California. Công ty phát triển xe tự lái này vừa được cơ quan quản lý bang cấp phép thử nghiệm công nghệ này sau nhiều năm chủ yếu hoạt động tại Texas.

Xe tải tự lái của Kodiak AI bắt đầu được thử nghiệm trên đường công cộng tại California. Ảnh: Kodiak AI.

Trước đó, California không cho xe tự lái nặng trên 4,5 tấn thử nghiệm trên đường công cộng. Quy định mới được thông qua ngày 28/4 đã gỡ bỏ hạn chế này, mở đường cho xe tải hạng nặng thử nghiệm và tiến tới triển khai thương mại. Kodiak cho biết trước mắt chỉ sử dụng một số xe, chủ yếu quanh văn phòng tại Mountain View.

Tuy nhiên, những xe này chưa được phép chạy hoàn toàn không người lái. Giấy phép yêu cầu phải có người giám sát an toàn ngồi sau vô-lăng. Việc mở cửa cho xe tải tự lái cũng vấp phải phản đối từ công đoàn Teamsters California, tổ chức đã kiện cơ quan quản lý bang vì lo ngại về an toàn và tác động đến việc làm.

2. Mỹ muốn các nước "chọn bên" trong cuộc đua AI với Trung Quốc

Sắp tới, Mỹ sẽ yêu cầu hàng chục quốc gia chọn bên trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc. Theo một dự thảo nội bộ Reuters tiếp cận, các nước có thể bị loại khỏi liên minh AI do Washington dẫn dắt nếu đồng thời tham gia một sáng kiến cạnh tranh của phía Bắc Kinh.

Mỹ đang chuẩn bị yêu cầu các đối tác chọn bên trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Dự thảo này do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo, dự kiến gửi tới 35 quốc gia đã ký tuyên bố hợp tác AI với Washington. Các lĩnh vực hợp tác gồm mô hình AI, chip bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc nằm trong nhóm các nước tham gia sáng kiến này.

Trung Quốc cũng đang thúc đẩy một sáng kiến hợp tác AI riêng để cạnh tranh với Mỹ, trong khi Kazakhstan là quốc gia duy nhất được biết đã tham gia cả hai bên. Kế hoạch của Washington hiện vẫn ở dạng dự thảo và có thể được điều chỉnh trước khi gửi tới các nước.

3. Mỹ sắp công khai số lần chính phủ dùng spyware để nghe lén

Mỹ sẽ bắt đầu công khai số lần cơ quan chức năng được phép dùng spyware hoặc công cụ hack để theo dõi liên lạc theo thời gian thực. Số liệu đầu tiên sẽ xuất hiện trong báo cáo năm 2028, dự kiến công bố vào năm 2029.

Spyware có thể được sử dụng để bí mật thu thập liên lạc trên điện thoại. Ảnh: TechCrunch.

FBI đã sử dụng các công cụ hack trong nhiều năm, nhưng chưa có thống kê công khai về tần suất chúng được dùng để nghe lén. Quy định mới sẽ giúp người dân biết rõ hơn mức độ sử dụng những công cụ này.

Tuy nhiên, số liệu chỉ tính các trường hợp theo dõi liên lạc đang diễn ra, chẳng hạn trên Signal hoặc WhatsApp. Việc xâm nhập thiết bị để lấy ảnh, tệp hay dữ liệu vị trí đã lưu sẽ không được tính.

4. Kính AI hiện chữ trước mắt nhưng không cần camera

Even Realities G2 là kính thông minh có thể hiển thị ghi chú, lời nhắc, bản dịch và thông tin công việc ngay trước mắt người đeo. Kính không gắn camera, qua đó giảm lo ngại về việc quay người xung quanh mà họ không biết.

Even Realities G2 có màn hình Micro-LED nằm trong tròng kính nhưng không trang bị camera. Ảnh: Popular Mechanics.

G2 dùng hai màn hình Micro-LED màu xanh để hiển thị chữ và dữ liệu. Kính nặng 32 gam và có giá 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng). Bốn microphone tích hợp hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và dịch trực tiếp.

Tính năng Conversate có thể chuyển nội dung cuộc họp thành văn bản, sau đó dùng AI để tóm tắt và tạo danh sách việc cần làm. Tuy nhiên, thử nghiệm của Popular Mechanics cho thấy khả năng phiên âm có thể kém chính xác khi nhiều người nói cùng lúc hoặc môi trường ồn.

Theo TechCrunch, Popular Mechanics, Reuters