Tin nóng công nghệ 16/8: Ô tô điện Trung Quốc biến đèn pha thành máy chiếu phim

SpaceX thâu tóm công cụ lập trình AI Cursor, ô tô điện Trung Quốc biến đèn pha thành máy chiếu phim, còn điện thoại tối giản ít tính năng có giá gần 24 triệu đồng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 16/8.

1. SpaceX thâu tóm công cụ lập trình AI Cursor

Cursor vừa xác nhận đã trở thành một phần của SpaceX, hoàn tất quá trình mua lại bắt đầu từ tháng 4. Cursor là công cụ lập trình sử dụng AI, hỗ trợ viết, sửa và xử lý mã nguồn bằng các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Cursor chính thức trở thành một phần của SpaceX sau thương vụ bắt đầu từ tháng 4. Ảnh: TechCrunch.

Thỏa thuận ban đầu cho SpaceX quyền mua Cursor với giá 60 tỷ USD. Hai công ty sau đó xác nhận tiếp tục thương vụ và đến nay Cursor thông báo quá trình mua lại đã hoàn tất.

Sau khi về chung nhà với SpaceX, Cursor cho biết sẽ được tiếp cận lượng GPU rất lớn của tập đoàn để phát triển các mô hình AI mạnh hơn và giảm chi phí vận hành. Công ty kỳ vọng điều này sẽ giúp cung cấp các mô hình có năng lực cao hơn với chi phí thấp hơn cho người dùng.

2. Ô tô điện Trung Quốc biến đèn pha thành máy chiếu phim

Nhiều hãng xe điện Trung Quốc đang biến ôtô thành trung tâm giải trí di động với hàng loạt trang bị lạ. Một số xe có đèn pha kiêm máy chiếu phim, hệ thống karaoke, trợ lý AI điều khiển bằng giọng nói và cả công nghệ thực tế ảo trong cabin.

BYD đang tích hợp hệ thống karaoke vào các mẫu xe cao cấp mới. Ảnh: Xinhua.

Các tính năng này được phát triển nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ, vốn sẵn sàng trải nghiệm công nghệ mới. Các hãng xe Trung Quốc cũng đang tìm cách tạo khác biệt khi thị trường ô tô điện trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo SCMP, khả năng phản ứng nhanh của các hãng xe, công ty công nghệ và nhà cung cấp linh kiện giúp những tiện ích giải trí trên ô tô ngày càng dễ triển khai với chi phí thấp hơn. Đây cũng đang trở thành một trong những điểm giúp xe điện Trung Quốc khác biệt so với nhiều đối thủ nước ngoài.

3. Tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ vẫn chưa có lời giải sau 49 năm

Ngày 15/8/1977, kính thiên văn vô tuyến Big Ear tại Mỹ thu được một tín hiệu bất thường kéo dài 72 giây từ hướng chòm sao Sagittarius. Tín hiệu mạnh đến mức nhà thiên văn Jerry Ehman đã viết chữ "Wow!" bên cạnh bản dữ liệu, tạo nên cái tên nổi tiếng đến ngày nay.

Bản dữ liệu của tín hiệu "Wow!" với dòng chữ do nhà thiên văn Jerry Ehman viết bên lề. Ảnh: Public Domain.

Với cường độ và đặc điểm khác thường, giới khoa học cho rằng nó không giống các tín hiệu nhiễu thường gặp từ Trái Đất. Tuy nhiên, các nhà thiên văn chưa từng ghi nhận tín hiệu tương tự từ khu vực đó, nên nguồn gốc của nó vẫn là bí ẩn sau 49 năm.

Các nghiên cứu gần đây nghiêng về khả năng tín hiệu có nguồn gốc tự nhiên thay vì người ngoài hành tinh. Một giả thuyết cho rằng nó có thể liên quan đến sự phát sáng đột ngột của khí hydro giữa các ngôi sao. Tuy nhiên, giới nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận chính xác điều gì đã tạo ra tín hiệu năm 1977.

4. Điện thoại "không mạng xã hội" giá gần 24 triệu đồng

Điện thoại tối giản đang được một bộ phận người dùng lựa chọn để giảm thời gian nhìn màn hình và hạn chế mạng xã hội. Tuy nhiên, ít tính năng không đồng nghĩa giá rẻ đi khi Light Phone III có giá lên đến 900 USD, tương đương khoảng 23,7 triệu đồng.

Điện thoại tối giản được thiết kế để người dùng ít phụ thuộc hơn vào ứng dụng và mạng xã hội. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, một số mẫu điện thoại tối giản có giá dễ tiếp cận hơn, như Nokia 2780 Flip khoảng 50 USD, Nokia 110 khoảng 45 USD và Mudita Kompakt khoảng 399 USD.

Đổi lại, người dùng phải chấp nhận nhiều hạn chế so với smartphone thông thường. Tùy thiết bị, điện thoại có thể không hỗ trợ mạng xã hội, email, ứng dụng công việc hoặc kho ứng dụng phổ biến.

Thậm chí, một số mẫu điện thoại còn không có camera, gây bất tiện với những nhu cầu quen thuộc như quét mã QR, dùng bản đồ hay cài các ứng dụng cần thiết.

Theo BGR, Space, SCMP, TechCrunch