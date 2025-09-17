Tin nóng công nghệ 17/9: Australia cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Các nền tảng như Meta, TikTok và YouTube phải tìm, xóa tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra "nhiều lớp" để ngăn chặn việc đăng ký lại.

1. Ý tưởng "túi khí" khổng lồ, kích hoạt bằng AI giúp bảo vệ hành khách khi tai nạn máy bay

Dự án REBIRTH là hệ thống sinh tồn trong tai nạn đầu tiên được hỗ trợ bởi AI. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm kỹ sư trẻ từ BITS Pilani, Dubai đã giới thiệu Project REBIRTH, một hệ thống đột phá sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo vệ hành khách trong trường hợp máy bay gặp tai nạn không thể tránh khỏi. Ý tưởng này sử dụng các túi khí khổng lồ bên ngoài thân máy bay, có khả năng bơm phồng chỉ trong vòng 2 giây khi phát hiện máy bay sắp hạ cánh khẩn cấp ở độ cao dưới 3.000 feet.

Hệ thống này, được tạo ra bởi Eshel Wasim và Dharsan Srinivasan, sử dụng AI và cảm biến để giám sát tình trạng máy bay. Nếu tai nạn là không thể tránh khỏi, các túi khí làm từ vật liệu siêu bền như Kevlar và Zylon sẽ được kích hoạt, hấp thụ lực tác động và giảm thiểu thiệt hại cho máy bay cũng như hành khách.

Dù còn là ý tưởng, nhưng Project REBIRTH đã cho thấy tiềm năng giảm thiểu tới 60% lực tác động trong các vụ tai nạn, mang lại hy vọng về sự an toàn hơn cho ngành hàng không.

2. Nokia và Deutsche Bahn triển khai mạng 5G thương mại đầu tiên cho ngành đường sắt

Đoàn tàu chạy trên đường thử nghiệm của Deutsche Bahn

Nokia và Deutsche Bahn (DB) vừa công bố triển khai mạng 5G thương mại đầu tiên dành cho ngành đường sắt, sử dụng băng tần 1900 MHz (n101) và 5G Standalone (SA). Hệ thống này được thử nghiệm trên tuyến đường sắt thử nghiệm kỹ thuật số của DB tại vùng Ore Mountains, Đức.

Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thay thế hệ thống truyền thông cũ GSM-R bằng FRMCS (Hệ thống Truyền thông Di động Đường sắt Tương lai). Mạng 5G mới hứa hẹn mang lại tốc độ cao, độ tin cậy, khả năng giám sát thời gian thực, hỗ trợ tự động hóa, bảo trì thông minh và nâng cao năng lực vận tải đường sắt.

Dự án này không chỉ là cột mốc quan trọng cho Nokia và DB mà còn đặt nền móng cho việc nâng cấp mạng lưới đường sắt trên toàn cầu, hướng tới một tương lai giao thông thông minh và hiệu quả hơn.

3. Úc cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Sidney cấm mạng xã hội. Ảnh: Nikkei Asia.

Chính phủ Úc vừa công bố hướng dẫn chi tiết cho luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12. Các nền tảng như Meta, TikTok và YouTube phải tìm và xóa tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra "nhiều lớp" để ngăn chặn việc đăng ký lại.

Theo luật mới, các công ty phải thực hiện các "bước hợp lý" để xác minh tuổi của người dùng. Nếu vi phạm, họ có thể đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD). Mặc dù không bắt buộc xác minh toàn bộ người dùng, nhưng các nền tảng phải cung cấp nhiều phương pháp, bao gồm ước tính tuổi, suy luận từ hoạt động và xác minh bằng ID.

Mục tiêu của lệnh cấm là bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác hại về tinh thần và tâm lý do sử dụng mạng xã hội quá mức.

4. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận TikTok, chuyển giao quyền sở hữu cho Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận khung với Trung Quốc, cho phép ứng dụng video ngắn TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Thỏa thuận này yêu cầu tài sản của TikTok ở Mỹ phải được chuyển giao cho các chủ sở hữu người Mỹ.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày trước hạn chót 17 tháng 9, và Nhà Trắng đã gia hạn thêm 90 ngày nữa, đến ngày 16 tháng 12, để hoàn tất các chi tiết phức tạp của giao dịch.

Theo thỏa thuận, ByteDance của Trung Quốc sẽ giữ lại 19,9% cổ phần, ngay dưới ngưỡng 20% mà luật pháp yêu cầu. Hội đồng quản trị của công ty mới sẽ do người Mỹ chiếm ưu thế, với một thành viên được chỉ định bởi chính phủ Mỹ. Mặc dù các điều khoản chính đã được thống nhất, các chi tiết cuối cùng vẫn đang được đàm phán, cho thấy quá trình chuyển giao vẫn còn nhiều thách thức.

5. Vật liệu mới giúp tăng hiệu suất và tuổi thọ pin Lithium

Vật liệu mới có thể là bước đột phá cho ngành EV. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học từ Helmholtz-Zentrum Berlin và Đại học Kỹ thuật Berlin đã phát triển một vật liệu mới dựa trên cấu trúc polymer xốp, có khả năng cải thiện đáng kể hiệu suất của pin Lithium (Li-S). Vật liệu này, được gọi là COF (covalent organic framework), có khả năng giữ chặt các polysulfide – một sản phẩm phụ gây suy giảm hiệu suất pin – và tái sử dụng chúng.

Thử nghiệm cho thấy pin sử dụng vật liệu COF mới có thể hoạt động ổn định hơn 1.500 chu kỳ, vượt xa giới hạn thông thường của pin Li-S. Phát minh này hứa hẹn mang lại dung lượng cao hơn, tuổi thọ pin dài hơn và chi phí sản xuất thấp hơn, mở đường cho việc ứng dụng pin Li-S trong các lĩnh vực như xe điện và máy bay điện.

Theo Interesting Enginering, Reuters, Nikkei Asia