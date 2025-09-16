Tin nóng công nghệ 16/9: In 3D nhau thai để chữa trị biến chứng thai kỳ

Thành tựu này mở ra hướng đi mới để nghiên cứu các biến chứng thai kỳ nghiêm trọng, như tiền sản giật, vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh.

1. In 3D "nhau thai thu nhỏ" để chữa trị biến chứng thai kỳ

Hình ảnh qua kính hiển vi của nhau thai. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Sydney đã đạt bước đột phá khi in sinh học thành công các mô hình nhau thai thu nhỏ. Thành tựu này mở ra hướng đi mới để nghiên cứu các biến chứng thai kỳ nghiêm trọng, như tiền sản giật, vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh.

Trước đây, việc nghiên cứu nhau thai ở giai đoạn đầu rất khó khăn và nguy hiểm. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật in 3D với các tế bào nhau thai và một loại gel đặc biệt để tạo ra các cơ quan thu nhỏ (organoid). Mô hình này rất giống với mô nhau thai người, cho phép các nhà khoa học thử nghiệm thuốc an toàn và tìm hiểu nguyên nhân gây ra các biến chứng.

Đây là một bước tiến lớn, hứa hẹn một tương lai nơi các biến chứng thai kỳ có thể được chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn, mang lại sự an toàn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh.

2. Trung Quốc tham vọng biến nhà máy than thành điện hạt nhân

Trung Quốc xây dựng bảy đến tám lò phản ứng mỗi năm, nhanh hơn nhiều so với Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đang xem xét một chiến lược đột phá mang tên “Than thành Hạt nhân” (C2N), nhằm chuyển đổi các nhà máy điện than cũ thành các trạm năng lượng hạt nhân. Sáng kiến này, do Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc đề xuất, tận dụng cơ sở hạ tầng lưới điện và nguồn nước sẵn có của các nhà máy than để lắp đặt các lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn, an toàn hơn.

Mục tiêu chính của chiến lược C2N là đẩy nhanh quá trình khử carbon và đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060. Các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng việc sử dụng các lò phản ứng thế hệ thứ tư, chẳng hạn như lò phản ứng HTGR (lò phản ứng làm mát bằng khí ở nhiệt độ cao), có thể tạo ra năng lượng sạch hiệu quả, với chi phí thấp hơn và ít rủi ro hơn so với việc xây dựng các nhà máy hạt nhân mới hoàn toàn.

3. Cổ phiếu Tesla tăng vọt 6% sau khi Elon Musk mua 1 tỷ USD cổ phiếu

Elon Musk mới mua thêm 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 6% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk tiết lộ đã mua số cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên ông Musk mua cổ phiếu trên thị trường mở kể từ năm 2020 và được xem là một động thái mạnh mẽ thể hiện niềm tin vào tương lai của công ty.

Vụ mua bán này diễn ra trong bối cảnh Tesla đang nỗ lực đạt được các mục tiêu đầy tham vọng trong lĩnh vực AI và robot, trong khi doanh số bán xe đang chậm lại. Động thái này cũng củng cố nỗ lực của ông Musk nhằm tăng quyền kiểm soát tại Tesla, đặc biệt sau khi hội đồng quản trị đề xuất gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho ông.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), ông Musk đã mua 2,57 triệu cổ phiếu vào thứ sáu tuần trước (12/9), với mức giá dao động từ 372,37 USD đến 396,54 USD mỗi cổ phiếu.

4. Toyota ra mắt xe tự hành tương lai

Xe điện e-Pallete mới của Toyota có nội thất rộng rãi, có thể phục vụ các dịch vụ như bán đồ ăn. Ảnh: Nikkei Asia.

Toyota Motor vừa ra mắt mẫu xe điện đa năng e-Palette tại Toyota Arena Tokyo. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển công nghệ lái xe tự động Cấp độ 4 cho mẫu xe này vào năm tài chính 2027, cho phép xe hoạt động hoàn toàn tự động trong các điều kiện cụ thể.

Mẫu xe e-Palette được thiết kế linh hoạt, có thể dùng làm xe đưa đón, cửa hàng di động, và dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực xung quanh sân vận động mới của Toyota, sắp mở cửa vào ngày 3 tháng 10.

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, nhấn mạnh tầm quan trọng của xe tự hành đối với tương lai, coi đó là chìa khóa để đảm bảo an toàn. Toyota đang nhận đơn đặt hàng trực tiếp cho e-Palette với giá khởi điểm khoảng 196.000 USD. Thành công của mẫu xe này sẽ định hình vai trò của Toyota từ một nhà sản xuất ô tô truyền thống sang một nhà cung cấp giải pháp di động.

5. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về tương lai của TikTok

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận khung về quyền sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được xác nhận trong cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thỏa thuận tiềm năng này sẽ chuyển quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ cho một công ty Mỹ, nhưng vẫn bảo tồn các yếu tố văn hóa mà phía Trung Quốc quan tâm. Ông Bessent cho biết thời hạn chuyển giao sở hữu có thể được gia hạn thêm 90 ngày để hoàn tất các chi tiết.

Đây được xem là một bước đột phá hiếm hoi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù vậy, phía Trung Quốc vẫn cáo buộc Mỹ “bắt nạt đơn phương” khi áp dụng các hạn chế thương mại và cấm vận đối với các công ty công nghệ của họ.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Intersting Engineering