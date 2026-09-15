Tin nóng công nghệ 15/9: CEO Nvidia Jensen Huang phản đối việc giảm tốc phát triển AI

CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định Mỹ không nên giảm tốc cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất robot hình người, phà điện lớn nhất thế giới chuẩn bị khai thác và Nhật Bản nghiên cứu cảm biến lượng tử cho drone chống ngầm.

1. Jensen Huang không muốn cuộc đua AI chậm lại

CEO Nvidia Jensen Huang phản đối việc giảm tốc độ phát triển AI, giữa lúc nhiều lãnh đạo công nghệ cảnh báo về những rủi ro của công nghệ này. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện lúc Huang đang xuất hiện tại All-In Summit, CEO Nvidia khẳng định Mỹ không nên để cuộc đua AI chậm lại.

CEO Nvidia Jensen Huang phản đối việc giảm tốc phát triển AI. Ảnh: Getty.

Quan điểm của Huang trái ngược với những lời kêu gọi thận trọng hơn từ một số lãnh đạo AI. Dario Amodei, Sam Altman và Elon Musk đều bày tỏ sự đồng tình ở các mức độ khác nhau với việc tăng kiểm soát hoặc giảm tốc phát triển các hệ thống AI tiên tiến.

Nvidia là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI vì GPU của hãng được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu. Do đó, việc cuộc đua AI tăng tốc hay chậm lại cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip, điện năng và tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu.

2. 10 phút xuất xưởng một robot hình người ở nhà máy của Trung Quốc

Ubtech đã đưa vào hoạt động nhà máy robot hình người mới tại Quảng Tây, Trung Quốc với công suất ước tính 10.000 robot mỗi năm. Với công suất này, cứ mỗi 10 phút sẽ có 1 robot hình người được hoàn thiện.

Robot hình người được sử dụng ngay trong dây chuyền sản xuất robot tại nhà máy mới. Ảnh: Ubtech.

Nhà máy rộng khoảng 14.000 m², chủ yếu sản xuất robot công nghiệp Walker S và Cruzr. Đáng chú ý, robot cũng tham gia sản xuất robot. Chúng đảm nhiệm các công việc như xếp dỡ và đưa vật liệu tới dây chuyền, trong khi xe tự hành vận chuyển linh kiện.

Cánh tay robot còn được sử dụng để siết ốc trong quá trình lắp ráp. Công việc này không đơn giản vì một robot hoàn chỉnh cần hơn 2.000 con ốc với nhiều kích thước và quy cách khác nhau.

Công suất hơn 10.000 chiếc mỗi năm cho thấy robot hình người đang tiến gần hơn tới sản xuất hàng loạt, dù thực tế, robot này vẫn đang gây tranh cãi.

3. Tàu điện dùng hơn 5.000 module pin, chở 2.100 người

Tàu (phà 2 thân) điện chạy pin lớn nhất thế giới China Zorrilla đã tới Uruguay để chuẩn bị đưa vào khai thác. Tàu do hãng Incat Tasmania của Australia chế tạo cho công ty vận tải Buquebus, dự kiến hoạt động trên tuyến nối Colonia, Uruguay với Buenos Aires, Argentina.

Tàu điện dài 130 m sử dụng 5.016 module pin với tổng dung lượng hơn 40 MWh. Ảnh: Incat.

China Zorrilla dài khoảng 130 m, có thể chở 2.100 hành khách và 225 ôtô. Điểm đặc biệt là hệ thống pin gồm 5.016 module, nặng khoảng 250 tấn và có tổng dung lượng hơn 40 MWh. Theo Incat, hệ thống này lớn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống lưu trữ điện hàng hải nào trước đó.

Khối pin cung cấp năng lượng cho 8 động cơ điện, đủ để tàu hoạt động khoảng 90 phút. Tuyến đường qua Rio de la Plata dài khoảng 30 hải lý, tương đương 56 km, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 1 giờ.

Đáng chú ý, con tàu ban đầu được thiết kế để sử dụng động cơ diesel nhưng sau đó chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện. Sau khi tới Uruguay, tàu vẫn phải trải qua quá trình chạy thử và nghiệm thu trước khi chính thức chở khách.

4. Nhật muốn dùng drone lượng tử để săn tàu ngầm

Nhật Bản muốn trang bị cảm biến từ lượng tử cho drone giá rẻ để phát hiện tàu ngầm dưới biển. Tokyo đã đưa nghiên cứu công nghệ này vào đề xuất ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027 và đặt mục tiêu hoàn thành phát triển vào năm tài khóa 2031.

Nhật Bản muốn đưa cảm biến từ lượng tử lên drone để phát hiện tàu ngầm dưới biển. Ảnh minh họa: Getty.

Nhờ cảm biến lượng tử, drone có thể phát hiện tàu ngầm mà không cần quan sát trực tiếp. Do chứa lượng lớn kim loại, tàu ngầm khi di chuyển có thể làm thay đổi nhẹ từ trường Trái Đất. Thiết bị sẽ đo những biến động rất nhỏ này để xác định sự hiện diện của tàu ngầm trong khu vực.

Do phạm vi phát hiện của mỗi cảm biến còn hạn chế, Nhật Bản có thể triển khai nhiều drone tại các eo biển và tuyến hàng hải quan trọng. Hệ thống này sẽ bổ sung cho sonar, phao thủy âm và máy bay tuần tra chống ngầm P-1.

Theo TechCrunch, Interesting Engineering, ABC News