Tin nóng công nghệ 10/9: iPhone đời cũ bất ngờ tăng giá sau khi iPhone 18 ra mắt

AI có thể biến ảnh chụp danh sách đi chợ thành giỏ hàng và một hạt ánh sáng vượt hơn 2 tỷ năm để tới Trái Đất là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 10/9.

1. iPhone đời cũ tăng giá sau khi iPhone 18 ra mắt

Người dùng chờ iPhone 18 ra mắt để mua thế hệ cũ với giá rẻ hơn có thể gặp tình huống ngược lại. Apple vừa tăng 100 USD, khoảng 2,63 triệu đồng, cho một loạt mẫu đang bán tại Mỹ, gồm iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air.

iPhone đời cũ được Apple tăng giá sau khi dòng iPhone 18 trình làng. Ảnh: Apple.

Sau điều chỉnh, iPhone 17 có giá khởi điểm 899 USD, iPhone 17e là 699 USD, còn iPhone 16 từ 799 USD. Apple đồng thời ngừng bán iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trên cửa hàng trực tuyến của hãng.

Đây là động thái khác thường bởi iPhone đời cũ thường được giảm giá khi thế hệ mới xuất hiện. Một nguyên nhân được cho là chi phí RAM và bộ nhớ tăng mạnh khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI ngày càng lớn, khiến Apple khó tiếp tục hấp thụ toàn bộ chi phí linh kiện như trước.

2. Chụp danh sách đi chợ, AI tự đưa hàng vào giỏ

Instacart vừa ra mắt trợ lý AI Clementine nhằm giảm thao tác khi mua thực phẩm trực tuyến. Người dùng có thể chụp danh sách đi chợ viết tay hoặc ảnh chụp màn hình, AI sẽ nhận diện từng món và biến chúng thành một giỏ hàng sẵn để đặt mua.

Người dùng Instacart có thể đưa ảnh danh sách đi chợ cho AI để tạo giỏ hàng. Ảnh: Getty.

Clementine cũng có thể nhận các lệnh khác như lên thực đơn tiết kiệm cho trẻ trong một tuần hoặc tìm bữa tối giàu protein cho 2 người. Hệ thống có thể tính đến chế độ ăn chay, không gluten, dị ứng hạt, đồng thời tìm khuyến mãi và gợi ý lựa chọn rẻ hơn.

3. Hạt ánh sáng tồn tại hơn 2 tỷ năm

Các nhà khoa học đang tìm lời giải cho một hạt ánh sáng có năng lượng cực cao đã vượt quãng đường hơn 2 tỷ năm ánh sáng để tới Trái Đất. Theo hiểu biết vật lý hiện nay, hạt này đáng lẽ đã bị triệt tiêu trên đường đi.

Hình ảnh mô phỏng hạt ánh sáng từ vụ nổ vũ trụ vượt hơn 2 tỷ năm ánh sáng để tới Trái Đất. Ảnh: Robert Lea/Canva.

Hạt ánh sáng, hay photon, xuất phát từ GRB 221009A, vụ bùng phát tia gamma được phát hiện năm 2022 và được gọi là "BOAT" vì có độ sáng đặc biệt lớn. Trên hành trình, photon năng lượng cao lẽ ra phải tương tác với bức xạ còn sót lại từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ và không thể tới Trái Đất nguyên vẹn.

Các nhà khoa học đã đưa ra một giả thuyết mới để giải thích vì sao hạt ánh sáng này vẫn có thể tới Trái Đất dù mang năng lượng rất cao. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần quan sát thêm những trường hợp tương tự trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn.

4. iPhone 18 Pro có cách chứng minh ảnh gốc chưa bị chỉnh sửa

Bên cạnh các mẫu iPhone mới, Apple bổ sung tính năng Reference Image trên phiên bản 18 Pro, hướng tới việc xác minh một bức ảnh có còn giống dữ liệu được camera ghi nhận ban đầu hay không. Khi chụp, cảm biến đồng thời tạo dữ liệu được ký xác thực để làm mốc đối chiếu.

Reference Image trên iPhone 18 Pro giúp đối chiếu ảnh chỉnh sửa với dữ liệu gốc từ cảm biến. Ảnh: Apple.

Apple ví dữ liệu này như một dạng "âm bản số". Người dùng có thể so sánh ảnh đã chỉnh sửa với bản tham chiếu để biết những thay đổi nào được thực hiện sau khi bấm máy. Tính năng đặc biệt hữu ích với phóng viên ảnh, nhiếp ảnh gia hoặc những trường hợp cần chứng minh ảnh hiện trường chưa bị can thiệp.

Ban đầu, ảnh tham chiếu chỉ xem được trong ứng dụng Photos, nhưng Apple sẽ cung cấp công cụ để các nhà phát triển đưa tính năng vào ứng dụng khác. iPhone cũng hỗ trợ SynthID nhằm giúp nhận biết một số hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Theo TechCrunch, Space