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Tin nóng công nghệ 3/9: Thuốc điều trị ung thư tuyến tụy cho tín hiệu tích cực ở bệnh nhân ung thư phổi

Minh Quân
Minh Quân

Daraxonrasib, thuốc đã được phê duyệt điều trị ung thư tuyến tụy, ghi nhận tỷ lệ đáp ứng 42% trong thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư phổi mang đột biến RAS, mở ra hướng nghiên cứu mới cho nhóm bệnh nhân này.

1. Bàn chải điện có khả năng soi từng kẽ răng

Dyson vừa ra mắt CameraJet, thiết bị kết hợp bàn chải điện và tăm nước, đi kèm camera siêu nhỏ để hỗ trợ làm sạch kẽ răng. Camera phân tích 28 hình mỗi giây, nhận biết khoảng trống giữa các răng rồi hướng tia nước vào vị trí cần làm sạch. Sản phẩm có giá 499 USD, tương đương 13,1 triệu đồng.

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CameraJet dùng camera để nhận biết khu vực giữa các răng cần làm sạch. Ảnh: Dyson.

Người dùng có thể mở ứng dụng MyDyson để nhìn trực tiếp bên trong miệng, kiểm tra khu vực nào đã được chải và nhận hướng dẫn làm sạch. Dyson cho biết hình ảnh từ camera không được lưu trên bàn chải hay đám mây.

Đổi lại, người mua phải chú ý loại kem đánh răng vì quá nhiều bọt có thể che camera. Dyson cũng dự kiến bán riêng kem đánh răng, nước súc miệng và đầu bàn chải phù hợp, khiến chi phí sử dụng không dừng ở giá mua ban đầu.

2. Laptop cho phép người dùng thay pin, SSD không cần tua vít

Acer Vero 16 được thiết kế để người dùng mở nắp máy không cần dụng cụ, sau đó tự thay pin hoặc ổ SSD. Đây là điểm đáng chú ý khi nhiều laptop hiện nay khó sửa, thậm chí một số linh kiện bị hàn cố định.

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Acer Vero 16 được thiết kế để người dùng dễ thay pin và SSD khi cần sửa chữa hoặc nâng cấp. Ảnh: Acer.

Lợi ích rõ nhất xuất hiện sau vài năm sử dụng. Khi pin chai, người dùng có thể thay pin thay vì đổi cả máy. Bộ nhớ SSD cũng dễ nâng cấp nếu thiếu dung lượng hoặc gặp lỗi, giúp kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.

Vero 16 có màn hình OLED độ phân giải 3K, RAM tới 32 GB và dùng chip Intel Core Ultra thế hệ mới. Acer chưa công bố giá và dự kiến bắt đầu bán tại một số thị trường từ quý I/2027.

3. Thuốc ung thư tuyến tụy có tác dụng với ung thư phổi

Daraxonrasib, loại thuốc đã được Mỹ phê duyệt cho một dạng ung thư tuyến tụy tiến triển, đang cho kết quả đáng chú ý khi thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư phổi. Trong nhóm dùng mức liều được chọn cho nghiên cứu, 42% ghi nhận khối u thu nhỏ.

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Daraxonrasib đang được thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư phổi mang đột biến RAS. Ảnh: Getty.

Thuốc nhắm vào RAS, nhóm protein kiểm soát sự phát triển của tế bào. Khi RAS bị đột biến, tế bào có thể tăng sinh bất thường và hình thành ung thư. Các đột biến thuộc nhóm này xuất hiện ở một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Kết quả trên không có nghĩa daraxonrasib đã được chấp thuận để điều trị ung thư phổi. Đây vẫn là thử nghiệm giai đoạn sớm và một số bệnh nhân gặp tác dụng phụ nghiêm trọng. Thử nghiệm lớn hơn đang được tiến hành để đánh giá hiệu quả và độ an toàn.

4. "Starlink của Nga" trục trặc ngay từ những vệ tinh đầu tiên

Nga đã đưa 32 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo để phát triển mạng Internet vệ tinh cạnh tranh với Starlink. Tuy nhiên, ít nhất 3 vệ tinh được cho là đã hỏng hoàn toàn, khi chưa chiếc nào đạt độ cao hoạt động 800 km như kế hoạch.

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Vệ tinh Rassvet sau khi tách khỏi tên lửa Soyuz trong một vụ phóng. Ảnh: Bureau 1440.

Rassvet hoạt động bằng cách dùng nhiều vệ tinh quỹ đạo thấp truyền Internet xuống mặt đất. Mô hình này đặc biệt hữu ích ở nơi khó kéo cáp hoặc xây trạm phát sóng. Nga đặt mục tiêu có khoảng 300 vệ tinh vào cuối năm 2027 và 924 chiếc vào năm 2035.

Một số vệ tinh hiện vẫn hoạt động ở độ cao khoảng 500 km. Tuy nhiên, số lượng còn quá ít để tạo vùng phủ liên tục như Starlink. Nga sẽ phải thực hiện thêm nhiều vụ phóng nếu muốn biến Rassvet thành dịch vụ Internet vệ tinh có thể sử dụng rộng rãi.

Theo Ars Technica, Nature, Acer, WIRED

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