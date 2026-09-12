Tin nóng công nghệ 12/9: Điều lạ ở iPhone đắt nhất lịch sử

Mẫu iPhone giá 1.999 USD thiếu nhiều trang bị và tàu vũ trụ đến sát kính thiên văn NASA nhưng vẫn không thể cứu được là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 12/9.

1. Dùng laptop 8 tiếng mỗi ngày, bé trai mắc hội chứng lạ

Một bé trai tại Anh xuất hiện vùng da đỏ nâu dạng lưới trên bụng sau thời gian dài đặt laptop trực tiếp lên cơ thể. Các bác sĩ xác định em mắc erythema ab igne, còn được gọi là hội chứng "da nướng", do da tiếp xúc lặp đi lặp lại với nguồn nhiệt dù ở mức chưa đủ gây bỏng.

Nhiệt từ laptop đặt trực tiếp trên cơ thể trong thời gian dài có thể gây tổn thương da. Ảnh: Getty.

Ban đầu, vùng da bất thường rộng khoảng 15 cm bị nghi là vết bầm do chấn thương. Kết quả xét nghiệm và chụp CT không phát hiện tổn thương ở bụng. Hai tuần sau, vùng da trở nên sẫm màu, đau hơn và bắt đầu bong tróc. Khi được hỏi kỹ, bé cho biết thường đặt laptop trên bụng để học tại nhà, có ngày kéo dài tới 8 tiếng, nhiều lúc máy vẫn đang cắm sạc.

Các bác sĩ yêu cầu ngừng để laptop tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Vài tháng sau, vùng da của bệnh nhi dần trở lại bình thường. Tình trạng này thường có thể hồi phục sau khi loại bỏ nguồn nhiệt, nhưng tiếp xúc kéo dài có thể để lại thay đổi sắc tố hoặc sẹo.

2. Điều lạ ở iPhone đắt nhất lịch sử

iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, có giá khởi điểm 1.999 USD, cao nhất từ trước đến nay đối với một chiếc iPhone mới. Tuy nhiên, điều lạ là thiết bị không được trang bị Face ID. Apple đưa Touch ID vào nút sườn để người dùng mở khóa bằng vân tay.

iPhone Duo giá từ 1.999 USD sử dụng Touch ID ở nút sườn thay cho Face ID. Ảnh: Future.

Đây không phải tính năng cao cấp duy nhất bị cắt giảm so với iPhone 18 Pro. iPhone Duo chỉ có hai camera sau gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP, không có camera tele riêng. Máy cũng thiếu Action Button, trong khi nút này đã xuất hiện trên nhiều thế hệ iPhone trước đó.

Đổi lại, iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình gập bên trong 7,6 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Ngoài Touch ID, máy còn hỗ trợ mở khóa bằng Apple Watch.

3. Tàu vũ trụ thất bại trong nhiệm vụ cứu kính thiên văn NASA

Tàu vũ trụ LINK được phóng lên để tiếp cận kính thiên văn Swift của NASA và nâng thiết bị này lên quỹ đạo cao hơn. Kế hoạch ban đầu là LINK sẽ đến gần Swift, dùng các cánh tay robot giữ lấy kính thiên văn rồi thực hiện thao tác nâng quỹ đạo.

Một tấm pin Mặt Trời của tàu LINK trên quỹ đạo, được camera của tàu ghi lại ngày 24/8. Ảnh: Katalyst Space.

Tuy nhiên, khoảng ba tuần sau khi được phóng ngày 3/7, LINK gặp sự cố ở hệ thống điều khiển tư thế. Hai bánh đà giúp tàu giữ hướng ngừng hoạt động, trong khi hệ thống động cơ khí lạnh cũng bị suy giảm chức năng. Sự cố khiến kế hoạch tiếp cận và giữ lấy Swift không thể thực hiện như dự kiến.

Dù vậy, Katalyst Space vẫn tiếp tục thử nghiệm những hệ thống còn hoạt động và đưa LINK đến cách Swift khoảng 12-15 km. Tàu cũng triển khai được ba cánh tay robot, nhưng không thể tiến đủ gần để thực hiện nhiệm vụ nâng quỹ đạo.

Swift đã hoạt động từ năm 2004 để quan sát các hiện tượng như vụ nổ tia gamma và siêu tân tinh. Nếu quỹ đạo tiếp tục hạ thấp, kính thiên văn này có nguy cơ rơi trở lại khí quyển vào cuối năm.

4. Mỹ cho vay gần 100 triệu USD để cạnh tranh Huawei tại châu Phi

Mỹ sẽ cho hãng viễn thông Africell vay gần 100 triệu USD để mở rộng mạng lưới tại châu Phi. Khoản tiền này dự kiến được dùng để mua thiết bị và công nghệ mạng của các công ty Mỹ và đồng minh, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc.

Một cửa hàng Huawei tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 7/2026. Ảnh: Reuters.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Huawei đang có vị thế lớn tại thị trường viễn thông châu Phi. Theo Reuters, hãng Trung Quốc chiếm khoảng 52% thị trường hạ tầng 5G tại khu vực. Mỹ nhiều năm qua cho rằng thiết bị Huawei có thể gây rủi ro về an ninh, trong khi Huawei bác bỏ cáo buộc này.

Africell hiện cung cấp dịch vụ viễn thông cho khoảng 15 triệu khách hàng tại Angola, Gambia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Sierra Leone. Công ty từng sử dụng thiết bị và dịch vụ của HP, Nokia, Dell và Oracle. Năm 2018, Africell cũng từng nhận khoản vay 100 triệu USD từ một cơ quan tài chính phát triển của Mỹ.

Theo Ars Technica, Tom's Guide, Space, Reuters