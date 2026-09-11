Tin nóng công nghệ 11/9: iPhone gập gần như không thấy nếp gấp màn hình

Taxi bay điện bắt đầu thử nghiệm tại Mỹ và Anh chi gần 40 triệu USD cho dịch vụ vệ tinh quân sự của SpaceX là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 11/9.

1. iPhone gập gần như không thấy nếp gấp màn hình

Apple vừa trình làng iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Điểm gây chú ý sau những trải nghiệm thực tế ban đầu là nếp gấp giữa màn hình rất khó nhìn, thậm chí phóng viên The Verge cho biết gần như không cảm nhận được khi vuốt ngón tay qua.

iPhone Duo có màn hình gập 7,6 inch với nếp gấp được đánh giá là rất khó nhận ra khi sử dụng. Ảnh: The Verge.

Khi đóng, máy có màn hình ngoài 5,4 inch với kích thước khá nhỏ gọn. Mở ra, người dùng có màn hình 7,6 inch rộng hơn để xem video, đọc nội dung hoặc chạy nhiều ứng dụng. Máy cũng có thể gập một phần để sử dụng giống laptop mini hoặc dựng như giá đỡ khi xem phim.

Đây là chi tiết quan trọng với người mua bởi nếp gấp và độ bền bản lề từ lâu là những điểm khiến nhiều người ngại chuyển sang điện thoại gập. Tuy nhiên, trải nghiệm trong thời gian ngắn chưa thể cho thấy màn hình và bản lề sẽ hoạt động thế nào sau hàng nghìn lần đóng mở.

2. "Taxi bay" điện bắt đầu thử nghiệm ngoài đời thực

Những mẫu taxi bay điện của Joby, Beta và Wisk bắt đầu thực hiện các chuyến thử tại Texas (Mỹ). Phương tiện có thể cất và hạ cánh thẳng đứng giống trực thăng, nhưng sử dụng động cơ điện và được hướng tới những hành trình ngắn giữa thành phố với sân bay.

Mẫu taxi bay điện của Joby, một trong ba hãng tham gia chương trình thử nghiệm tại Texas. Ảnh: Getty.

Trong một tuần, các hãng sẽ thử những tuyến bay tương tự dịch vụ chở khách trong tương lai, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Dallas Fort Worth. Các chuyến bay hiện chưa chở hành khách, mục đích chính là kiểm tra khả năng hoạt động cùng hệ thống kiểm soát không lưu hiện có.

Nếu được cấp phép thương mại, loại phương tiện này có thể giúp người dùng tránh một phần tình trạng ùn tắc trên mặt đất khi di chuyển tới sân bay. Tuy nhiên, các hãng vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề như chứng nhận an toàn, trọng lượng pin, tiếng ồn và chi phí trước khi taxi bay trở thành phương tiện phổ biến.

3. Anh chi gần 40 triệu USD cho "Starlink quân sự"

Anh đã chi gần 40 triệu USD cho các dịch vụ vệ tinh của SpaceX. Đáng chú ý, nước này sở hữu khoảng 1.000 thiết bị Starshield, phiên bản được phát triển cho quân đội và cơ quan tình báo, cùng khoảng 500 thiết bị Starlink.

Anh đang tăng sử dụng các dịch vụ vệ tinh của SpaceX cho liên lạc quân sự. Ảnh: Reuters.

Starshield có thể hiểu đơn giản là phiên bản quân sự của Starlink. Hệ thống vẫn sử dụng mạng vệ tinh và hạ tầng SpaceX nhưng có thiết bị riêng, mã hóa cao hơn và được ưu tiên kết nối để phục vụ liên lạc trong các hoạt động quân sự.

Chi phí cũng cao hơn đáng kể. Gói Starshield không giới hạn tại Anh có giá tới 25.000 bảng/tháng, trong khi thiết bị đầu cuối có thể tốn 4.000-7.000 bảng. Anh là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ công khai xác nhận sử dụng Starshield.

4. Sau 25 năm, sức khỏe trẻ em sống gần thảm họa 11/9 mới được nghiên cứu dài hạn

Khoảng 25.000 trẻ em từng sống hoặc học gần Trung tâm Thương mại Thế giới khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã tiếp xúc với đám bụi chứa bê tông nghiền, sợi thủy tinh, amiăng và nhiều chất ô nhiễm. Tuy nhiên, rất ít người trong số này được đưa vào các nghiên cứu sức khỏe dài hạn sau thảm họa.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ ngày 11/9/2001. Ảnh tư liệu: Reuters.

Những đứa trẻ năm đó hiện đã bước vào tuổi 30-40, giai đoạn một số bệnh mạn tính bắt đầu xuất hiện. Giới khoa học muốn tìm hiểu liệu việc tiếp xúc với bụi độc và sang chấn khi còn nhỏ có làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch hoặc ảnh hưởng sức khỏe sinh sản hay không.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đang chuẩn bị một chương trình nghiên cứu với tổng kinh phí có thể lên tới 50 triệu USD, dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2027. Kết quả cũng có thể giúp giới y tế hiểu rõ hơn tác động lâu dài đối với trẻ em từng tiếp xúc ô nhiễm nghiêm trọng trong chiến tranh hoặc các thảm họa khác.

Theo Reuters, The Verge