Tin nóng công nghệ 10/12: Công ty Nhật Bản "giải mã thành công" trí tuệ nhân tạo tổng quát - AGI

1. Các kỹ sư Mỹ thiết kế bàn tay sinh học AI có khả năng cầm nắm chính xác như con người

Bàn tay giả hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Interesting Engineering.

Các kỹ sư tại Đại học Utah đã phát triển thành công một hệ thống AI giúp tay giả bionic thương mại hoạt động trực quan và an toàn hơn. Bằng cách trang bị cảm biến áp suất và cảm biến tiệm cận cho các ngón tay, nhóm nghiên cứu đã huấn luyện mạng nơ-ron AI mô phỏng chuyển động cầm nắm tự nhiên của con người.

Hệ thống này cho phép tay giả tự động điều chỉnh lực nắm tối ưu cho hầu hết mọi đồ vật, giảm đáng kể gánh nặng nhận thức cho người dùng. Những người tham gia thử nghiệm có thể thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như nhặt vật nhỏ hoặc nâng cốc với độ chính xác cao hơn mà không cần tập trung quá nhiều.

Thành tựu này mở ra tương lai cho các thiết bị giả bionic hoạt động và cảm nhận gần giống như chi tự nhiên, giải quyết vấn đề gần một nửa số người dùng từ bỏ tay giả do điều khiển khó khăn.

2. Công ty Nhật Bản Integral AI tuyên bố "giải mã thành công" AGI

Công ty Nhật Bản tuyên bố đạt ngưỡng AGI. Ảnh: Interesting Engineering.

Integral AI, một công ty khởi nghiệp tại Tokyo do cựu kỹ sư Google Jad Tarifi sáng lập, vừa tuyên bố đã đạt được cột mốc Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI). Công ty khẳng định mô hình AI của họ có thể tự học các kỹ năng mới trong các lĩnh vực hoàn toàn mới mà "không cần tập dữ liệu có sẵn hay sự can thiệp của con người".

Integral AI định nghĩa AGI phải đáp ứng ba tiêu chí: tự chủ học kỹ năng, đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng (mức tiêu thụ năng lượng ngang bằng với con người). Công ty cho biết các thử nghiệm robot đã chứng minh hệ thống này có thể học các nhiệm vụ mới mà không cần giám sát.

Tarifi gọi đây là "bước nhảy vọt căn bản" so với các công nghệ AI hiện tại, nhưng tuyên bố này chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng công nghệ toàn cầu.

3. Trung Quốc thử nghiệm đoàn tàu hỏa không dây đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vừa hoàn thành một cuộc thử nghiệm công nghệ đường sắt lớn, lần đầu tiên liên kết bảy đoàn tàu hàng nặng thành một đoàn duy nhất mà không cần bộ nối vật lý. Hệ thống điều khiển không dây mới này nhằm thay đổi cách vận chuyển hàng hóa trên cả nước.

Thử nghiệm diễn ra trên tuyến đường sắt Baoshen, Nội Mông, với tổng tải trọng kết hợp đạt 35.000 tấn – gấp hơn ba lần trọng lượng tháp Eiffel. Hệ thống được phát triển bởi China Shenhua Energy cùng các đối tác trong nước, có khả năng đồng bộ hóa phanh và tăng tốc hoàn toàn bằng tín hiệu không dây.

Công nghệ này cho phép các đoàn tàu duy trì khoảng cách gần hơn nhiều so với quy tắc an toàn truyền thống, từ đó giảm khoảng cách phanh và tăng số lượng tàu hoạt động an toàn trên cùng một tuyến, giúp tiết kiệm chi phí xây dựng đường ray mới.

4. Microsoft đầu tư 17,5 tỷ USD vào Ấn Độ thúc đẩy hạ tầng AI

Tổng giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, bên trái, gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi vào ngày 9 tháng 12. Ảnh: Nikkei Asia.

Microsoft vừa thông báo sẽ đầu tư 17,5 tỷ USD vào Ấn Độ trong bốn năm tới (đến năm 2029), đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của hãng tại châu Á. CEO Satya Nadella cho biết khoản tiền này nhằm "xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ năng và năng lực quốc gia cần thiết cho tương lai ưu tiên AI của Ấn Độ".

Khoản đầu tư sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo, bao gồm việc mở rộng ba khu vực trung tâm dữ liệu hiện có và ra mắt khu vực đám mây mới ở Hyderabad vào giữa năm 2026.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ trở thành điểm nóng đầu tư trung tâm dữ liệu, nhờ dân số am hiểu internet, dữ liệu di động giá rẻ và sự gia tăng của các công ty công nghệ lớn như Google và Amazon Web Services, vốn cũng đã công bố các khoản đầu tư lớn.

5. Panasonic phát triển hệ thống truyền thông dưới nước tốc độ cao

Một thợ lặn đang thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc dưới nước do Panasonic, Viện Công nghệ Kyushu và các công ty khác phát triển. Ảnh: Nikkei Asia.

Panasonic Holdings đặt mục tiêu sản xuất phiên bản hoạt động được của hệ thống thông tin liên lạc dưới nước mới, gọi là Nessum, sớm nhất vào năm 2030. Công ty Nhật Bản đang hợp tác với Viện Công nghệ Kyushu để phát triển công nghệ này.

Hệ thống Nessum cho phép truyền dữ liệu cả có dây và không dây thông qua đường dây điện thông thường, đạt tốc độ khoảng 1 gigabit/giây (tương đương mạng 4G). Công nghệ này được thiết kế để cung cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ nét dưới nước, bất kể độ trong của nước.

Việc tích hợp Nessum vào robot và máy bay không người lái dưới nước được kỳ vọng sẽ làm cho hoạt động nghiên cứu đáy biển và tìm kiếm tài nguyên, như các nguyên tố đất hiếm, trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Phiên bản trên đất liền của Nessum hiện đã có sẵn.