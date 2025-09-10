Tin nóng công nghệ 10/9: Sắp ra mắt chip AI siêu nhanh, chạy không cần mạng

Điểm nổi bật của chip này là khả năng chạy các mô hình AI lớn mà không cần kết nối internet, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và bảo mật hơn.

1. Trung Quốc chế tạo thành công tua-bin khí 110 MW

Tuabin AGT-110 của Trung Quốc đi vào hoạt động. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đã chế tạo và bàn giao đơn vị thương mại đầu tiên của tua-bin khí hạng nặng Taihang 110 (hay AGT-110) do quốc gia này phát triển. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của ứng dụng thương mại đầy đủ cho cỗ máy mạnh nhất của Trung Quốc trong phân khúc này.

Theo Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), tua-bin 110 megawatt này có thể giảm lượng khí thải carbon hơn 1 triệu tấn mỗi năm so với các nhà máy nhiệt điện cùng công suất. Nó có thể sản xuất đủ điện cho khoảng 15.000 hộ gia đình mỗi ngày.

Việc phát triển thành công AGT-110 không chỉ giúp Trung Quốc đạt mục tiêu về khí thải mà còn khẳng định khả năng tự chủ công nghệ trong một lĩnh vực mà chỉ một vài quốc gia làm được. AECC cho biết họ cũng đang nghiên cứu các tua-bin sử dụng nhiên liệu hydro để hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn.

2. Ra mắt chip Lumex cho AI trên thiết bị di động, không cần kết nối internet

Arm ra mắt chip AI trên thiết bị di động. Ảnh: Reuters.

Arm Holdings vừa công bố một thế hệ thiết kế chip mới mang tên Lumex, được tối ưu hóa cho trí tuệ nhân tạo (AI) trên các thiết bị di động. Điểm nổi bật của các thiết kế này là khả năng chạy các mô hình AI lớn mà không cần kết nối internet, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và bảo mật hơn.

Dòng chip Lumex bao gồm 4 phiên bản, từ những thiết kế tiết kiệm năng lượng cho đồng hồ thông minh đến những phiên bản mạnh mẽ nhất cho điện thoại thông minh cao cấp. Chris Bergey, Phó chủ tịch cấp cao của Arm, cho biết AI đang trở thành một phần thiết yếu của các thiết bị, với những ứng dụng như dịch thuật thời gian thực.

Các thiết kế Lumex được tối ưu hóa cho tiến trình sản xuất 3 nanomet và sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc. Động thái này nhằm mục đích củng cố vị thế của Arm trong thị trường di động, đặc biệt tại thị trường nơi tập trung các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu.

3. Nvidia sắp ra mắt chip AI xử lý video mới

Nvidia công bố chip AI mới "Rubin CPX". Ảnh: Reuters.

Nvidia vừa thông báo sẽ ra mắt một con chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới có tên "Rubin CPX" vào cuối năm sau. Con chip này được thiết kế để xử lý các chức năng phức tạp và đòi hỏi nhiều dữ liệu như tạo video và phần mềm, giải quyết những thách thức mà các mô hình AI hiện đại đang phải đối mặt.

Theo Nvidia, các mô hình AI có thể cần tới 1 triệu token để xử lý một giờ nội dung video, một con số khổng lồ đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU) truyền thống. Để khắc phục điều này, chip Rubin CPX sẽ tích hợp nhiều bước xử lý vào cùng một con chip, từ giải mã video, mã hóa cho đến suy luận.

Với khoản đầu tư 100 triệu USD vào hệ thống mới này, Nvidia dự kiến sẽ tạo ra 5 tỷ USD doanh thu từ token. Động thái này cho thấy Nvidia tiếp tục dẫn đầu cuộc đua phát triển các hệ thống AI tinh vi, củng cố vị thế là công ty có giá trị nhất thế giới.

4. Tim Cook ra mắt iPhone Air, tái hiện tinh thần thiết kế của Steve Jobs

Mẫu máy iPhone 17 Air của nhà Táo. Ảnh: Reuters.

CEO Tim Cook của Apple vừa trình làng iPhone Air, chiếc điện thoại mỏng nhất của hãng cho đến nay, tại sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên. Với độ dày chỉ 5,6 mm, iPhone Air được xem là sự thay đổi lớn nhất trong tám năm của dòng sản phẩm iPhone, vốn bị nhiều người phàn nàn là thiếu đột phá.

Lấy cảm hứng từ triết lý thiết kế của người sáng lập Steve Jobs, iPhone Air không chỉ chú trọng vẻ ngoài mà còn tích hợp các công nghệ tiên tiến như chip A19 Pro và các chip truyền thông tùy chỉnh mới. Apple đã thành công trong việc thu nhỏ mạch điện, tạo không gian cho dung lượng pin lớn hơn.

Mặc dù có những lo ngại về việc chỉ có một camera và thời lượng pin thực tế, các nhà phân tích tin rằng thiết kế độc đáo và mức giá hấp dẫn (999 USD) sẽ giúp iPhone Air thúc đẩy doanh số bán hàng và giành lại thị phần tại các thị trường quan trọng như Trung Quốc.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering