Tin nóng công nghệ 9/9: iPhone Air - cú hích của "nhà Táo" trong năm nay

1. Đột phá trong lĩnh vực AI: Chip mới sử dụng ánh sáng thay vì điện để tiết kiệm năng lượng

CPU trên ổ cắm của bo mạch chủ máy tính. Ảnh minh hoạ: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida vừa phát triển một con chip đột phá sử dụng ánh sáng để xử lý các tác vụ AI, thay vì dùng điện như thông thường. Công nghệ này có thể giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của AI hiện đại: nhu cầu năng lượng khổng lồ.

Con chip này được thiết kế để thực hiện các phép toán tích chập, một chức năng cốt lõi trong học máy, với tốc độ cao hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Giáo sư Volker J. Sorger cho biết, đây là một bước tiến lớn giúp duy trì tốc độ phát triển của AI.

Nguyên mẫu này sử dụng các thấu kính Fresnel siêu nhỏ để biến đổi dữ liệu thành ánh sáng laser và sau đó chuyển lại thành tín hiệu kỹ thuật số. Con chip đã đạt độ chính xác 98% trong việc nhận dạng chữ viết tay, ngang bằng với chip thông thường. Nhóm nghiên cứu tin rằng công nghệ quang học này sẽ sớm trở thành một phần không thể thiếu của các chip AI trong tương lai.

2. Các nhà khoa học phát triển vật liệu cấy ghép giúp xương gãy tự lành nhanh hơn 56%

Một ống nghiệm chứa các mô cấy xương CitraBoneQMg mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng trong nghiên cứu. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Penn State đã phát triển một vật liệu cấy ghép sinh học đột phá, có thể đẩy nhanh quá trình liền xương và giảm các biến chứng. Vật liệu này, được gọi là CitraBoneQMg, kết hợp magie và glutamin với axit citric để kích thích quá trình tái tạo xương.

Theo nghiên cứu, vật liệu mới này không chỉ thay thế các mô bị thiếu mà còn kích hoạt các tế bào gốc để chúng phát triển thành tế bào xương, giúp xương phục hồi nhanh và chắc hơn. Trong các thử nghiệm trên chuột, CitraBoneQMg đã thúc đẩy sự phát triển của xương nhanh hơn 56% so với các vật liệu cấy ghép hiện có.

Ngoài ra, vật liệu này còn có khả năng tái tạo dây thần kinh và chống viêm, đóng vai trò như một "công thức" toàn diện cho việc phục hồi xương. Các nhà nghiên cứu hy vọng công nghệ này sẽ thay đổi cách các bác sĩ phẫu thuật điều trị gãy xương trong tương lai.

3. iPhone Air sẽ là cú hích của "nhà Táo" trong năm nay

Nhà Táo sẽ sớm ra mắt các mẫu iPhone mới trong hôm nay. Ảnh: Reuters.

Khi Apple chuẩn bị ra mắt dòng iPhone mới, các nhà phân tích nhận định thách thức lớn nhất của hãng không phải là sản phẩm, mà là cách đối phó với sự tụt hậu trong cuộc đua AI. Trong khi các đối thủ như Google và Samsung đã tích hợp mạnh mẽ AI vào sản phẩm của họ, Apple vẫn chưa có bước đột phá nào.

Điểm nhấn của lần ra mắt này có thể là "iPhone Air" được đồn đoán, một phiên bản mỏng hơn so với các mẫu iPhone trước đây. Các nhà phân tích cho rằng, thiết kế mới này có thể thúc đẩy người dùng nâng cấp và là bước đệm cho một chiếc iPhone gập trong tương lai.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu Apple không nhanh chóng cải thiện các tính năng AI cốt lõi, đặc biệt là Siri, sự hài lòng của người dùng có thể không còn duy trì. Apple đã phải dựa vào mối hợp tác với OpenAI và đang đàm phán với Google để nâng cấp AI, cho thấy hãng đang nỗ lực bắt kịp cuộc chơi.

4. CATL ra mắt pin xe điện mới tại châu Âu, tăng cường sự hiện diện tại thị trường này



CATL ra mắt Shenxing Pro tại Châu Âu. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty pin xe điện hàng đầu thế giới Contemporary Amperex Technology (CATL) vừa giới thiệu hai phiên bản pin lithium sắt phosphate (LFP) mới, Shenxing Pro, được thiết kế riêng cho thị trường châu Âu. Động thái này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của công ty vào chuỗi cung ứng khu vực.

Một trong hai mẫu pin này có phạm vi hoạt động lên tới 758 km và tuổi thọ 12 năm, phù hợp với thị trường cho thuê và xe đã qua sử dụng. Mẫu thứ hai tập trung vào tốc độ sạc siêu nhanh, có thể di chuyển thêm 478 km chỉ sau 10 phút sạc và hoạt động tốt trong thời tiết lạnh.

CATL cho biết họ đã đầu tư hơn 11 tỷ Euro vào các hoạt động tại châu Âu và đang hợp tác với gần 90% các nhà sản xuất ô tô trong khu vực, khẳng định cam kết của mình trong việc bản địa hóa và nâng cấp hệ sinh thái xe điện tại châu lục này.

5. Intel cải tổ bộ máy lãnh đạo trong bối cảnh tái cơ cấu

Hãng sản xuất chip Intel vừa công bố một loạt thay đổi cấp cao trong ban lãnh đạo, trong bối cảnh CEO Lip-Bu Tan đang nỗ lực tái cơ cấu công ty. Michelle Johnston Holthaus, giám đốc sản phẩm, sẽ rời Intel sau hơn ba thập kỷ gắn bó, nhưng sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Theo đó, Kevork Kechichian, cựu lãnh đạo của Arm, đã gia nhập Intel với vị trí Phó Chủ tịch điều hành và Tổng giám đốc Nhóm Trung tâm dữ liệu. Srinivasan Iyengar sẽ đứng đầu một nhóm kỹ thuật trung tâm mới, tập trung vào việc xây dựng mảng kinh doanh chip tùy chỉnh để phục vụ khách hàng bên ngoài.

Những thay đổi này diễn ra giữa lúc Intel đối mặt với nhiều bất ổn, bao gồm cả những thách thức từ các đối thủ cạnh tranh và những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chính phủ mua cổ phần của công ty.

