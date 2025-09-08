Tin nóng công nghệ 8/9: Phương pháp mới tạo kim cương bằng chùm electron

1. Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm đánh chặn tiểu hành tinh

Trung Quốc tiến hành sứ mệnh thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đang tiến hành một sứ mệnh đầy tham vọng nhằm thử nghiệm khả năng thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh gần Trái Đất. Theo ông Wu Weiren, nhà thiết kế chính của chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, dự án sẽ phóng hai tàu vũ trụ: một tàu sẽ va chạm với tiểu hành tinh, tàu còn lại sẽ quan sát và ghi lại tác động.

Mục tiêu là làm lệch quỹ đạo của tiểu hành tinh chỉ khoảng 1.2 đến 2 inch, một bước dịch chuyển tuy nhỏ nhưng đủ để chứng minh tính khả thi của công nghệ này. Nếu thành công trong năm nay, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đạt được cột mốc này.

Sứ mệnh này nằm trong chiến lược lớn hơn của Trung Quốc nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ hành tinh toàn diện, kết hợp cảnh báo sớm và ứng phó trong quỹ đạo. Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn hợp tác quốc tế để xây dựng một khuôn khổ phòng thủ toàn cầu chung.

2. Phương pháp mới tạo kim cương bằng chùm electron

Hình ảnh minh họa của một viên kim cương tổng hợp. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo đã phát triển một phương pháp đột phá để tạo ra kim cương tổng hợp siêu nhỏ (nanodiamonds) bằng cách sử dụng chùm electron. Kỹ thuật này, được dẫn dắt bởi Giáo sư Eiichi Nakamura, sử dụng phân tử adamantane làm vật liệu ban đầu và chùm electron trong kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để loại bỏ hydro và liên kết các nguyên tử carbon, tạo thành cấu trúc mạng lưới kim cương.

Phương pháp mới này không yêu cầu áp suất cực lớn hay nhiệt độ cao như cách truyền thống, mở ra tiềm năng ứng dụng trong công nghệ lượng tử, kỹ thuật bề mặt và thậm chí cả thiên văn hóa học. Khám phá này cũng đảo ngược quan niệm lâu đời rằng chùm electron chỉ phá hủy các phân tử hữu cơ.

3. Changan Nevo A06 ra mắt với công nghệ sạc pin 6C siêu nhanh

Mẫu xe Changan Nevo A06. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Changan vừa ra mắt mẫu sedan Nevo A06 mới, một chiếc xe điện cỡ trung với cả phiên bản chạy bằng pin (BEV) và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Điểm nổi bật nhất là công nghệ pin 6C tiên tiến, cho phép xe sạc với tốc độ đáng kinh ngạc, đạt 0,62 dặm/giây.

Nevo A06 có nhiều tùy chọn pin, cho phép phiên bản BEV đạt phạm vi hoạt động lên tới 391 dặm (theo chuẩn CLTC). Trong khi đó, phiên bản EREV có thể di chuyển 112 dặm hoàn toàn bằng điện và sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút.

Được trang bị hệ thống lidar và nhiều cảm biến khác, Nevo A06 hỗ trợ các tính năng lái xe tự động cấp độ 2. Với công nghệ pin đột phá và mức giá phải chăng, Changan đang tìm cách củng cố vị thế của mình trên thị trường xe điện toàn cầu.

4. OpenAI tái cấu trúc nhóm nghiên cứu, tập trung vào cách AI tương tác với con người

OpenAI tái cấu trúc nhóm nghiên cứu. Ảnh: Tech Crunch.

OpenAI đang tiến hành tái cấu trúc nội bộ, sáp nhập nhóm Model Behavior (Hành vi Mô hình) vào nhóm Post Training (Đào tạo Sau đào tạo). Theo một bản ghi nhớ nội bộ, việc này nhằm mục đích đưa công việc định hình "tính cách" của AI đến gần hơn với quá trình phát triển mô hình cốt lõi.

Đồng thời, Joanne Jang, trưởng nhóm Model Behavior, sẽ bắt đầu một dự án mới mang tên OAI Labs. Nhóm mới này sẽ tập trung vào việc "phát minh và tạo mẫu các giao diện mới cho cách mọi người cộng tác với AI", vượt ra ngoài mô hình trò chuyện truyền thống. Jang chia sẻ, cô muốn khám phá những cách thức mà AI có thể trở thành công cụ để tư duy, sáng tạo và học hỏi.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh OpenAI phải đối mặt với nhiều phản hồi tiêu cực về hành vi của các mô hình AI, bao gồm cả những lo ngại về tính nịnh hót và sự lạnh lùng của GPT-5. Việc tái cấu trúc cho thấy OpenAI đang đặt trọng tâm lớn hơn vào việc cải thiện trải nghiệm và tương tác của người dùng với các mô hình của mình.



5. Sự cố cáp ngầm Biển Đỏ gây gián đoạn Internet tại Ấn Độ, Pakistan và UAE

Microsoft Azure cũng bị gián đoạn 1 phần do sự cố. Ảnh: Reuters.

Sự cố cáp ngầm dưới Biển Đỏ, gần Jeddah, Ả Rập Xê Út, đã gây ra tình trạng gián đoạn kết nối Internet trên diện rộng tại nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nhóm giám sát Internet Netblocks cho biết các mạng Etilasat và Du ở UAE cũng bị ảnh hưởng. Công ty điện toán đám mây Microsoft Azure xác nhận người dùng có thể gặp phải tình trạng độ trễ tăng lên, hoặc gián đoạn dịch vụ trên các tuyến đường qua Trung Đông do nhiều tuyến cáp quang bị cắt.

Hiện tại, danh tính thủ phạm gây ra thiệt hại này vẫn chưa được xác định. Microsoft cho biết đã định tuyến lại lưu lượng truy cập qua các đường dẫn mạng thay thế để giảm thiểu gián đoạn.

Theo Tech Crunch, Interesting Engineering, Reuters