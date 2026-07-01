Tiền mã hóa vượt bất động sản, trở thành "mỏ vàng" mới của ông Trump

Hồ sơ tài chính mới công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận hơn 1,4 tỷ USD thu nhập từ các dự án tiền mã hóa trong năm 2025, vượt xa nguồn thu từ bất động sản và sân golf.

Các tài sản kỹ thuật số đã trở thành nguồn thu lớn nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi các bản kê khai tài chính mới nhất cho thấy ông ghi nhận hơn 1,4 tỷ USD thu nhập trong năm 2025, chủ yếu đến từ các dự án tiền mã hóa do gia đình tham gia phát triển.

Hồ sơ tài chính công bố ngày 30/6 với Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (Office of Government Ethics) cho thấy mô hình kinh doanh của ông Trump đã thay đổi đáng kể, khi nguồn thu từ tiền số hiện vượt xa bất động sản và các sân golf – những lĩnh vực từng gắn liền với tên tuổi của ông trong nhiều thập kỷ.

Theo phân tích của Reuters, sự bùng nổ này cũng phản ánh mức hưởng lợi rất lớn của đế chế kinh doanh nhà Trump từ các chính sách thân thiện với ngành công nghiệp tiền mã hóa kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025.

Tiền mã hóa trở thành nguồn thu lớn nhất

Theo hồ sơ kê khai, các công ty của gia đình ông Trump thu về gần 800 triệu USD từ dự án World Liberty Financial, nền tảng tiền mã hóa do ông cùng các con trai đồng sáng lập.

Khoản thu này – được chia sẻ giữa Tổng thống Trump và các thành viên trong gia đình – bao gồm hơn 520 triệu USD từ việc bán token tiền số cùng hơn 250 triệu USD từ hoạt động bán cổ phần và quyền lợi trong doanh nghiệp World Liberty Financial.

Ngoài ra, ông Trump còn khai báo thêm 635 triệu USD thu được từ việc phát hành và kinh doanh đồng Trump Meme Coin, đồng tiền số mang thương hiệu cá nhân của ông.

Con số này cho thấy mức tăng trưởng bùng nổ so với năm trước. Trong bản kê khai tài chính năm 2024, ông Trump chỉ ghi nhận khoảng 57,35 triệu USD từ hoạt động bán token của World Liberty Financial. Chỉ sau một năm, nguồn thu từ lĩnh vực này đã tăng gần 9 lần.

Reuters trước đó ước tính tổng số tiền gia đình ông Trump thu về từ các dự án liên quan đến tiền mã hóa kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng năm 2025 đã đạt ít nhất 2,3 tỷ USD.

Sau khi nhậm chức, ông Trump đã thúc đẩy hàng loạt chính sách được ngành công nghiệp tiền mã hóa đánh giá là rất có lợi, bao gồm ban hành khuôn khổ pháp lý đối với stablecoin, đồng thời giảm mức độ kiểm soát và thực thi của Bộ Tư pháp Mỹ cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với lĩnh vực tiền mã hóa.

Ngoài tiền mã hóa, Tổng thống Mỹ còn kê khai hơn 80 triệu USD thu được từ các khoản dàn xếp với nhiều công ty truyền thông và khoảng 52 triệu USD tiền cấp phép sử dụng thương hiệu Trump cho các dự án bất động sản ở nước ngoài, chủ yếu tại khu vực Trung Đông.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Tổng thống và gia đình "chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào gây xung đột lợi ích".

Bà cũng nhấn mạnh ông Trump đã biến nước Mỹ thành "thủ phủ tiền mã hóa của thế giới" thông qua các sắc lệnh hành pháp và mọi quyết định của chính quyền đều nhằm phục vụ lợi ích của người dân Mỹ.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các hoạt động kinh doanh của ông Trump hiện do các con điều hành, dù Tổng thống vẫn là người hưởng lợi cuối cùng từ quỹ tín thác đang nắm giữ các tài sản này.

Bất động sản và sân golf vẫn mang về hàng trăm triệu USD

Dù tiền mã hóa hiện là nguồn thu áp đảo, các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của ông Trump vẫn tiếp tục tạo ra doanh thu đáng kể.

Theo hồ sơ kê khai, doanh thu từ hệ thống sân golf và khu nghỉ dưỡng của ông tăng khoảng 15% trong năm 2025, đạt hơn 500 triệu USD.

Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại các câu lạc bộ mà Tổng thống Mỹ thường xuyên lui tới kể từ khi quay lại Nhà Trắng.

Đáng chú ý, doanh thu của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida – nơi ông Trump thường gọi là "Nhà Trắng mùa đông" – tăng từ 50 triệu USD năm 2024 lên 77 triệu USD trong năm 2025.

Doanh thu tại sân golf ở West Palm Beach cũng tăng thêm 27%, trong khi sân golf của ông tại Los Angeles lại ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Tháng 4 vừa qua, ông Trump cũng tổ chức buổi gặp mặt những người chiến thắng cuộc thi dành cho các nhà đầu tư nắm giữ đồng Trump Meme Coin ngay tại Mar-a-Lago.

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực bất động sản – nền tảng đã đưa tên tuổi Donald Trump trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ – gần như không còn tăng trưởng mạnh.

Ông tiếp tục khai báo thu nhập từ khoảng một chục dự án bất động sản thương mại lớn, chủ yếu là các tòa nhà được xây dựng hoặc mua lại từ nhiều thập kỷ trước.

Tuy nhiên, hồ sơ không công bố doanh thu cho thuê cụ thể của các tài sản như Trump Tower tại New York mà chỉ đưa ra các khoảng giá trị. Đối với phần lớn tài sản, mức thu nhập năm 2025 tương đương hoặc thấp hơn so với những gì ông từng kê khai khoảng 10 năm trước.

Đại diện The Trump Organization cho biết bản kê khai tài chính dài gần 1.000 trang là một trong những báo cáo minh bạch và toàn diện nhất từng được một tổng thống Mỹ công bố.

Trong khi đó, đại diện World Liberty Financial từ chối bình luận về các số liệu trong hồ sơ.

Don Fox, cựu quyền Giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, lưu ý rằng Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ hiện được miễn trừ khỏi nhiều quy định về xung đột lợi ích vốn áp dụng với các quan chức hành pháp khác.

Theo ông Fox, kể từ sau vụ bê bối Watergate, các đời Tổng thống Mỹ đều quản lý tài sản của mình theo cách tránh phát sinh xung đột lợi ích, nhưng trường hợp của ông Trump đã phá vỡ thông lệ này.

Ông cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự cần thiết phải cải cách các quy định đạo đức, trong đó có việc giới hạn các loại hình đầu tư mà Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ được phép nắm giữ trong thời gian đương nhiệm.

Theo Reuters