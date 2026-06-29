HLV bị dọa giết, Hàn Quốc siết chặt an ninh sân bay, huy động 100 cảnh sát bảo vệ

Cảnh sát Hàn Quốc triển khai lực lượng lớn để bảo vệ đội tuyển và ngăn chặn các hành vi quá khích, phạm pháp của CĐV khi họ trở về sau khi thất bại ở World Cup.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trước thời điểm HLV Hong Myung-bo cùng đội tuyển Hàn Quốc trở về nước, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Sân bay quốc tế Incheon. Động thái này được đưa ra sau khi HLV Hong nhận được những lời đe dọa sát hại trên mạng, trong khi dự kiến sẽ có rất đông người hâm mộ tập trung tại sân bay.

Lần đầu tiên KFA không tổ chức lễ đón đội tuyển ở sân bay

Ngày 29/6, cảnh sát Hàn Quốc cho biết Đơn vị cảnh sát Sân bay quốc tế Incheon sẽ điều động lực lượng quy mô lớn vào sáng 30/6 vào thời điểm máy bay chở đội tuyển hạ cánh. Kế hoạch triển khai bao gồm ba xe tuần tra của Sở Cảnh sát tỉnh Incheon cùng lực lượng cảnh sát sân bay, với tổng cộng khoảng hơn 100 người làm nhiệm vụ.

Được biết, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc không đưa ra yêu cầu riêng về việc bảo vệ cá nhân. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ phân luồng riêng cho người dân và hành khách nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc. Đồng thời, nhà chức trách cũng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật như ném đồ vật, tấn công người khác hoặc cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Một quan chức của lực lượng cảnh sát sân bay cho biết: "Do dự kiến lượng người chờ đón đội tuyển sẽ rất đông, cùng với việc xuất hiện các thông tin đe dọa gần đây, chúng tôi quyết định tăng cường các biện pháp an ninh".

Vị này cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ triển khai các tổ tuần tra cơ động và phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh của sân bay để bảo đảm mọi phương án ứng phó, ngăn chặn mọi nguy cơ mất an toàn".

Son Heung-min và các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng vì để thua Nam Phi trong trận cuối vòng bảng. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) sẽ không tổ chức lễ chào đón riêng tại sân bay. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2002 mà đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trở về sau một kỳ World Cup trên sân khách mà không có lễ đón chính thức tại sân bay.

HLV Hong Myung-bo bị dọa ám sát

Theo truyền thông Hàn Quốc, dù đã tuyên bố từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi không thể đưa Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2026, ông Hong Myung-bo vẫn chưa thoát khỏi làn sóng chỉ trích dữ dội. Thậm chí, một số người còn đăng tải lời đe dọa giết chết nhà cầm quân này.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc được đánh giá rơi vào bảng đấu tương đối dễ. Dù chung bảng với chủ nhà Mexico, hai đối thủ còn lại không được đánh giá quá mạnh.

Ở trận mở màn, Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Czech 2-1 để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đến lượt trận thứ hai, họ chỉ chịu thua Mexico 0-1. Trong khi đó, Czech và Nam Phi đều mới có 1 điểm sau hai vòng, đồng nghĩa Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi ở lượt cuối là sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Hàn Quốc từng bị ném trứng thối khi trở về từ World Cup 2018. Ảnh Kwangming.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra khi Hàn Quốc bất ngờ để thua Nam Phi 0-1, qua đó chứng kiến đối thủ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Sau thất bại này, người hâm mộ Hàn Quốc rơi vào cảnh "tính điểm trong tuyệt vọng", chờ đợi kết quả các bảng khác để có thể có vé vớt. Hy vọng cuối cùng chính thức khép lại khi CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1, khiến Hàn Quốc hết hy vọng.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, với tới 32 suất vào vòng knock-out, nhưng Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua vòng bảng khiến nhiều CĐV xem đây là nỗi xấu hổ lớn.

Ngay sau khi đội tuyển chính thức bị loại, mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập những bài đăng bày tỏ sự tức giận. Có người còn kêu gọi mang theo trứng tới Sân bay quốc tế Incheon để "đón" đội tuyển trở về.

Thực tế, hành động ném trứng vào các đội tuyển thất bại không phải chuyện hiếm trong thể thao Hàn Quốc. Tại World Cup 2014, sau khi đội tuyển không thắng nổi trận nào, các cầu thủ đã bị người hâm mộ ném kẹo toffee tại sân bay khi trở về nước. Đến 2018 FIFA World Cup, dù gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Đức ở lượt trận cuối, Hàn Quốc vẫn bị loại và tiếp tục hứng chịu những quả trứng từ CĐV tại sân bay.

Nghiêm trọng hơn, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết tuyên bố sẽ tới sân bay vào ngày ông Hong Myung-bo trở về để sát hại vị HLV này. Mặc dù bài đăng sau đó đã bị xóa, cảnh sát Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra và truy tìm người đăng tải nội dung đe dọa.

Theo Sohu