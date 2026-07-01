Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực như tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng, lao động nữ nghỉ thai sản 7 tháng, phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần/tháng.

Tăng mức tiền lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2026, nhiều chính sách mới về tiền lương, chế độ, trợ cấp dành cho người lao động chính thức có hiệu lực, được người dân mong chờ. Những chính sách được thẩm thấu vào cuộc sống, góp phần tăng động lực cống hiến, sáng tạo, đảm bảo cuộc sống của người lao động.

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026 ngày 15/5 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7. Ảnh: VGP.

Mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2026, với người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức; Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024 ngày 8/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sỹ quan, hạ sỹ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Hạ sỹ quan và binh sỹ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sỹ quan và chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Tăng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cũng có hiệu lực từ 1/7 là Nghị định 162/2026 quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo khoản 1 Điều 2, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Tại khoản 2 Điều 2, đối với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Khoản 3 Điều 2 nghị định này cũng nêu rõ mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Chia sẻ thông tin sai sự thật bị phạt 20-30 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Nghị định 174/2026 có một số quy định đáng chú ý như phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội...

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân; lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí. Ngoài ra, các hành vi đăng tải hoặc lan truyền nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục... cũng thuộc diện bị xử lý.

Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng

Nghị quyết 66.18/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Theo Nghị quyết số 66.18/2026, thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, điều chỉnh Giấy phép xây dựng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi bởi điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 như sau:

Cụ thể, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng (quy định hiện nay 20 ngày).

Trong thời gian 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng (quy định hiện nay 20 ngày).

Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (quy định hiện nay 15 ngày).

Lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/7, là Luật Dân số quy định về truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số.

Đáng chú ý, trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con; hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên...

Ngoài ra, Luật Dân số cũng bổ sung các quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, Luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; cấm thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi...

Mỗi tháng phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần không quá 10 phút

Luật Thi hành án hình sự 2025 vừa được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật được đánh giá mang tính nhân đạo, bổ sung nhiều điểm mới trong công tác cải tạo, quản lý và thi hành án.

Như Điều 51 của Luật quy định về chế độ liên lạc của phạm nhân. Theo đó, phạm nhân được gửi mỗi tháng 2 lá thư. Giám thị trại giam, trại tạm giam phải kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận.

Ngoài ra, phạm nhân còn được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở trong nước mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Giám thị trại giam, trại tạm giam xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc và tổ chức kiểm soát việc liên lạc. Chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân do phạm nhân chi trả.