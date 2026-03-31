Tiền mã hóa thúc đẩy mua UAV ở Nga và Iran

Các nhóm có liên hệ với Nga và Iran đang ngày càng ưu tiên sử dụng tiền mã hoá để tài trợ cho việc mua sắm máy bay không người lái quân sự giá rẻ và các linh kiện đi kèm.

Một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis vừa tiết lộ rằng các nhóm có liên hệ với Nga và Iran đang ngày càng ưu tiên sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho việc mua sắm máy bay không người lái (UAV) quân sự giá rẻ và các linh kiện đi kèm.

Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái thương mại trở thành tâm điểm của những xung đột tại Ukraine và Trung Đông, việc chúng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu đã tạo ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng trong việc truy vết danh tính và mục đích thực sự của người mua.

Mặc dù hầu hết các giao dịch mua sắm vẫn diễn ra thông qua hệ thống tài chính truyền thống, Chainalysis nhận thấy mạng lưới thu mua đang có xu hướng giao thoa mạnh mẽ với sổ cái kỹ thuật số công khai của blockchain. Điều này vô tình cho phép các nhà điều tra sơ đồ hóa lộ trình của dòng tiền từ điểm khởi đầu đến điểm đích cuối cùng.

Các nhà nghiên cứu tại Chainalysis đã thành công trong việc truy vết dòng chảy tiền mã hóa từ các ví cá nhân kết nối với những nhà phát triển UAV hoặc các nhóm bán quân sự đến việc thanh toán cho các nhà cung cấp trên web thương mại điện tử. Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, các nhóm ủng hộ Nga đã quyên góp được hơn 8,3 triệu USD bằng tiền mã hóa, trong đó máy bay không người lái là một trong những mặt hàng được liệt kê cụ thể trong danh sách mua sắm.

Ông Andrew Fierman, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh quốc gia tại Chainalysis, nhận định rằng blockchain mang lại cơ hội đáng kinh ngạc để làm rõ mục đích sử dụng sau khi xác định được nhà cung cấp và các bên liên quan. Đội ngũ điều tra đã khớp chính xác các giao dịch tiền mã hóa trị giá từ 2.200 đến 3.500 USD với giá niêm yết của các linh kiện thiết bị bay trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nhóm liên quan đến Iran đang tận dụng tiền mã hóa để thu mua bộ phận máy bay và bán thiết bị quân sự. Một ví tiền mã hóa có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị phát hiện khi thực hiện giao dịch mua linh kiện từ một nhà cung cấp có trụ sở tại Hong Kong.

Mặc dù tổng khối lượng tiền mã hóa dùng cho mục đích này vẫn còn nhỏ so với tổng chi phí quân sự nói chung, nhưng báo cáo lập luận rằng công nghệ blockchain sẽ giúp nhà chức trách theo dõi tốt hơn các giao dịch vốn dĩ rất mờ ám nếu thực hiện qua ngân hàng.

Khả năng giám sát các hoạt động đối ứng và xác nhận hình ảnh hàng hóa đã mua giúp lực lượng an ninh có cái nhìn sâu sắc mà các phương thức truyền thống không thể cung cấp. Việc minh bạch hóa các giao dịch này được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn dòng chảy vũ khí không chính thống trong tương lai.