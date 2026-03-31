Giá vàng trong nước tăng trở lại, SJC thêm 3,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 31/3 tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 175 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Sáng 31/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (30/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 171,8 - 174,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với sáng 30/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với ngày 30/3.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 31/3 giao dịch ở mức 4.584 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.357 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua (30/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 29,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 (31/03/2026), giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.580 USD/ounce. Dù ghi nhận nhịp phục hồi, kim loại quý này vẫn đang khép lại một tháng giao dịch thảm họa với mức sụt giảm kỷ lục lên tới gần 15% – hiệu suất tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính tháng 10/2008.

Cơn ác mộng của vàng trong tháng này bắt nguồn từ cú sốc lạm phát do giá dầu phi mã, buộc các nhà đầu tư và giới hoạch định chính sách phải ngả sang lập trường "diều hâu" cực đoan về lãi suất. Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ năm mà không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Iran không chỉ duy trì tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz mà còn đe dọa sẽ đánh sập các tuyến hàng hải huyết mạch tại Biển Đỏ, đẩy rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu lên mức báo động đỏ.

Trong một phát biểu mới nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhận định rằng kỳ vọng lạm phát dài hạn của Mỹ vẫn đang được kiểm soát tốt, bất chấp những bất ổn leo thang từ chiến sự. Ông nhấn mạnh lập trường chính sách hiện tại của Fed là phù hợp, cho phép các quan chức có đủ không gian để đánh giá toàn diện các tác động kinh tế từ cuộc chiến Iran trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo về chi phí đi vay.

Bitcoin tăng 2,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (31/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 68.099 USD/BTC, tăng 2,2% trong 24 giờ qua. Dòng tiền tiếp tục tái cơ cấu khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống đang nỗ lực thu hồi thanh khoản để đối phó với rủi ro địa chính trị lan rộng tại khu vực Biển Đỏ.

So với mức giá của 7 ngày trước (70.433 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 3,3%. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động tại các vùng giá thấp, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn hẳn so với sự biến động cực đoan của thị trường vàng trong tuần qua.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 2,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.509 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 177 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.362 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.