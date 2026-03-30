Thị trường tiền mã hoá Đông Nam Á duy trì sức chống chịu giữa biến động địa chính trị

Giá các loại tiền mã hóa vẫn giữ vững mức giá trong những tuần gần đây, ngay cả khi các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu liên tục biến động do tác động từ cuộc chiến tại Iran. Mặc dù một số ý kiến cho rằng tài sản kỹ thuật số đang mắc kẹt trong mùa đông băng giá, nhưng sự kiên cường của chúng đang thúc đẩy sự lạc quan về việc áp dụng tiền mã hóa tại Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin trong ngành, các cuộc tấn công quân sự có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư và giao dịch bằng đồng tiền ổn định stablecoin, đặc biệt là đối với hàng triệu lao động nhập cư từ khu vực này đang làm việc tại Trung Đông.

Bitcoin, đồng tiền mã hóa hoạt động tích cực nhất, đã dao động ổn định trong khoảng 65.000 đến 75.000 USD kể từ khi chiến sự bùng nổ. So với ngày giao dịch cuối cùng trước khi xung đột leo thang, giá Bitcoin đã tăng hơn 8% tính đến ngày 24/3, vượt xa hiệu suất của chứng khoán và USD.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng sau đợt sụt giảm mạnh từ cuối năm ngoái. Nhiều nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức đã buộc phải rời bỏ thị trường khi giá trị tài sản bốc hơi nhanh chóng. Dẫu vậy, những nhà đầu tư dài hạn vẫn tin tưởng vào khả năng phòng hộ của tiền mã hóa so với các kênh tài sản truyền thống trong bối cảnh bất ổn.

Đông Nam Á hiện là khu vực dẫn đầu thế giới về tốc độ làm quen với tiền kỹ thuật số. Theo báo cáo năm 2025 của Chainalysis, có tới 6 quốc gia trong khu vực bao gồm Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Campuchia nằm trong nhóm 20 quốc gia chấp nhận tiền mã hóa hàng đầu.

Sức hấp dẫn của công nghệ blockchain nằm ở khả năng giao dịch tức thời, hoạt động xuyên suốt và loại bỏ các khâu trung gian tốn kém. Những lợi thế này đặc biệt rõ nét với stablecoin, loại tài sản chiếm hơn 2/3 tổng lượng giao dịch tiền mã hóa vào năm ngoái, giúp người dùng tại các nước đang phát triển chống lại lạm phát và tiếp cận hệ thống tài chính tiên tiến với chi phí rẻ hơn.

Sự chuyển dịch thái độ từ phía chính phủ và các tổ chức tài chính truyền thống cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Tại Singapore, các ngân hàng lớn như DBS đã thiết lập các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được cấp phép, định vị mình là cổng vào an toàn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương cũng không đứng ngoài cuộc khi thử nghiệm tiền mã hóa của riêng mình để duy trì ảnh hưởng đối với hệ thống tiền tệ. Campuchia là ví dụ điển hình với hệ thống Bakong, một nền tảng thanh toán blockchain giúp kết nối các hệ thống rời rạc và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Hiện nay, Bakong xử lý gần 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư cá nhân hiện tại vẫn bao trùm bởi sự sợ hãi, nhưng xu hướng dài hạn về việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào nền kinh tế thực tại Đông Nam Á vẫn cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn và không thể đảo ngược.