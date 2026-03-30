Doanh nghiệp bất động sản kín tiếng "bốc hơi" 860 tỷ đồng lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2025 của Công ty Thái Sơn chỉ 8,8 tỷ đồng, giảm gần 99% so với năm trước, đồng thời dư nợ trái phiếu tăng vọt từ gần 1.900 tỷ đồng lên gần 11.400 tỷ đồng.

Lợi nhuận lao dốc 99%

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty Thái Sơn đạt gần 16.000 tỷ đồng, giảm hơn 2.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu vốn, vốn điều lệ ở mức 13.500 tỷ đồng, cùng hơn 5.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng thêm hơn 200 tỷ đồng, lên gần 62.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,9 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu tăng vọt từ gần 1.900 tỷ đồng lên gần 11.400 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Khoản nợ phải trả khác giảm xuống còn gần 51.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết không phát sinh dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở kết quả kinh doanh khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Thái Sơn chỉ đạt 8,8 tỷ đồng, giảm khoảng 99% so với mức hơn 870 tỷ đồng của năm 2024, tương đương lợi nhuận “bốc hơi” gần 861 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được thành lập năm 2007. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này từng trải qua giai đoạn tăng vốn mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, tháng 12/2016, Xây dựng Thái Sơn nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2018, vốn điều lệ tiếp tục tăng vọt lên 10.700 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp nâng vốn lên 12.000 tỷ đồng và hoàn tất đợt tăng vốn lên 13.500 tỷ đồng vào tháng 6/2019.

Tính đến tháng 12/2025, ông Vũ Quyết Thắng (sinh năm 1977) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Thái Sơn.

Đầu tư nhiều dự án lớn

Trong những năm gần đây, Đầu tư Xây dựng Thái Sơn liên tục được lựa chọn là nhà đầu tư triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại các địa phương.

Tháng 1/2024, doanh nghiệp được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang, trải dài tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và xã Kim Phú, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng.

Cùng năm, Thái Sơn được chọn là nhà đầu tư Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền, tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 2/8/2024.

Dự án có tổng diện tích khoảng 134 ha, hiện trạng là đất đồi núi tự nhiên, đất ở và nông nghiệp. Theo quy hoạch, dự án bao gồm 979 căn nhà thấp tầng trên 8,9 ha, nhà ở xã hội cao 6 tầng quy mô 4,3 ha, khu thương mại dịch vụ khoảng 3 ha, cùng gần 90 ha dành cho các hạng mục du lịch, thể thao, trong đó có sân golf 18 hố và các công trình phụ trợ.

Khi hoàn thành, khu đô thị sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 5.800 người, với tổng vốn đầu tư gần 6.600 tỷ đồng, trong đó gần 570 tỷ đồng dành cho bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Tiếp nối chiến lược mở rộng, tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Thái Sơn là nhà đầu tư dự án sân golf Quang Hanh tại TP Cẩm Phả (cũ). Dự án có diện tích khoảng 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 886 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD).

Quy mô dự án bao gồm sân golf 21 hố, nhà câu lạc bộ, khu nhà ở nhân viên, cùng các công viên và tiện ích đi kèm. Công trình đã được khởi công ngày 19/8/2025, với tiến độ thực hiện dự kiến 24 tháng kể từ ngày giao đất.

Không chỉ tập trung vào các khu đô thị nghỉ dưỡng và sân golf, Công ty Thái Sơn còn là một trong những liên danh nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ thực hiện dự án khu đô thị thông minh, sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh (cũ), với quy mô khoảng 268 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ dự án ước đạt 35.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 2.000 tỷ đồng dành cho chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.