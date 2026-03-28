Indonesia siết chặt quản lý mạng xã hội, hạn chế người dùng dưới 16 tuổi

Chính phủ Indonesia vừa chính thức áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và trò chơi trực tuyến bị xếp loại rủi ro cao. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bắt nạt qua mạng, sự phụ thuộc quá mức vào thiết bị điện tử và những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ.

Theo quy định mới, các nền tảng phổ biến như Roblox, X, Facebook, Instagram, YouTube và TikTok đều nằm trong danh sách cần được kiểm soát chặt chẽ. Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid cho biết quá trình vô hiệu hóa các tài khoản không đủ tuổi sẽ bắt đầu được thực hiện dần dần kể từ cuối tuần này.

Tại thành phố Bogor, những đứa trẻ như cậu bé Anza Zafran Utama chín tuổi đang đối mặt với việc không còn được tự do khám phá thế giới ảo trên Roblox cùng bạn bè. Mẹ của cậu bé chia sẻ rằng con trai mình có thể dành tới bốn giờ liên tục sau giờ học để chơi game và chỉ dừng lại khi điện thoại hết pin.

Nhiều bậc phụ huynh tại quốc gia vạn đảo bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp kiểm soát này nhằm giúp con cái họ không quên mất khái niệm thời gian. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn đang gây ra nhiều bối rối cho cả người dùng lẫn các đơn vị vận hành. Các chuyên gia xã hội học nhận định rằng dù chính sách đã thành hình nhưng các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để xác minh độ tuổi chính xác vẫn còn thiếu sót.

Trước áp lực từ phía chính quyền, các tập đoàn công nghệ lớn đã bắt đầu đưa ra những điều chỉnh để tuân thủ pháp luật địa phương. Roblox cam kết sẽ giới thiệu các tính năng kiểm soát nội dung và giao tiếp mới dành riêng cho người chơi dưới 16 tuổi tại Indonesia.

Trong khi đó, Meta khẳng định đã triển khai tài khoản dành cho thiếu niên trên Instagram và Facebook với các lớp bảo vệ tích hợp sẵn để cha mẹ có thể giám sát người mà con cái họ đang trò chuyện. TikTok cũng tuyên bố sẽ đình chỉ các tài khoản bị xác định là không tuân thủ quy định về độ tuổi tối thiểu và tăng cường hơn 50 tính năng an toàn mặc định. X khẳng định việc ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi không phải là lựa chọn của công ty mà là yêu cầu bắt buộc từ luật pháp Indonesia.

Google bày tỏ sự ủng hộ đối với cách tiếp cận đánh giá dựa trên rủi ro của chính phủ thay vì lệnh cấm hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rằng việc xóa bỏ hàng loạt tài khoản YouTube của trẻ em có thể tạo ra khoảng cách về kiến thức. Tại một quốc gia có tỷ lệ xâm nhập internet lên tới hơn 80% và đạt gần 88% trong nhóm Gen Z, việc thực thi các rào cản kỹ thuật này được dự báo sẽ rất phức tạp.

Các nhà phân tích lo ngại rằng trẻ em vẫn có thể tìm cách vượt qua các hạn chế thông qua các thủ thuật công nghệ đơn giản. Dẫu vậy, Indonesia vẫn quyết tâm áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những nền tảng không tuân thủ, bao gồm cả biện pháp mạnh tay nhất là chặn truy cập hoàn toàn.

Theo Reuters