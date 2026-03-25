App mua vàng HanaGold không rút được tiền, người dùng bối rối

HanaGold đang tạm dừng một số chức năng nạp rút, trong đó có rút tiền nhanh, khiến nhiều người dùng rơi vào tình trạng dòng tiền bị kẹt. Không ít người cho biết họ cần rút gấp để chi trả các khoản đến hạn.

Người dùng HanaGold lo lắng vì không rút được tiền

HanaGold là ứng dụng cho phép người dùng nạp tiền để mua vàng tích lũy online với số tiền nhỏ và ghi nhận giá trị vàng tương ứng trên tài khoản. Khi có nhu cầu, người dùng có thể bán lại để rút tiền hoặc nhận vàng vật chất theo quy trình của nền tảng.

Tuy nhiên, sau khi ONUS gặp sự cố, nhiều người dùng HanaGold phản ánh không thể nạp hoặc rút tiền, trong đó tính năng rút tiền nhanh bị tạm dừng khiến dòng tiền bị gián đoạn. Nhiều người dùng cho biết họ đã chờ vài ngày, thậm chí gần 1 tuần vẫn chưa rút được.

Chức năng nạp và rút tiền trên ứng dụng HanaGold bị gián đoạn sau sự cố của sàn ONUS. Ảnh: Thượng Tâm.

Sử dụng HanaGold được một năm, một người dùng tại Hà Nội cho biết trước đây việc nạp rút vẫn bình thường nhưng từ ngày 20/3 không thực hiện được giao dịch rút tiền từ app. "Cuối tháng đến hạn thanh toán hóa đơn, tôi phải vay mượn bạn bè để xoay xở trong lúc ứng dụng gặp trục trặc", người này nói.

Người dùng này cho biết việc liên hệ hỗ trợ cũng gặp khó sau khi xảy ra sự cố. "Tôi gọi hotline không ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy phản hồi, thậm chí admin trên Zalo còn hủy kết bạn với tôi", anh chia sẻ.

Người dùng phản ánh tình trạng chậm rút tiền và đề nghị sớm có phương án xử lý tài sản. Ảnh: Thượng Tâm.

Trên các nhóm cộng đồng, không ít người cho biết họ cần rút gấp để chi trả các khoản đến hạn nhưng chưa thực hiện được. Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là khi nào mở lại nạp rút và liệu việc gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu?

Bên cạnh nhu cầu rút tiền, anh Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP.HCM), một người dùng app HanaGold đề nghị nền tảng cập nhật thông tin thường xuyên và nêu mốc thời gian cụ thể để họ chủ động kế hoạch tài chính.

Vì sao HanaGold không thể nạp rút?

Trên fanpage chính thức, HanaGold cho biết tình trạng này không đơn thuần là lỗi kỹ thuật mà liên quan yêu cầu phối hợp phục vụ điều tra do danh nghĩa hợp tác với đối tác ONUS. Vì vậy cổng nạp rút đang tạm đóng trong thời gian rà soát và sẽ mở lại khi được phép.

Bài đăng của HanaGold cho biết tạm khóa nạp rút theo yêu cầu cơ quan chức năng do liên quan danh nghĩa hợp tác với ONUS và khẳng định tài sản khách hàng vẫn được bảo vệ. Ảnh: Chụp màn hình.

HanaGold đồng thời khẳng định tài sản của khách hàng vẫn được bảo vệ an toàn. Doanh nghiệp khuyến nghị người dùng chỉ theo dõi thông tin từ kênh chính thức để tránh bị nhiễu bởi các tin đồn. Đây là điểm quan trọng, vì khi thiếu thông tin rõ ràng, người dùng dễ bị kéo vào các luồng suy đoán trên mạng xã hội.

Người dùng cần làm gì ở thời điểm này?

Theo khuyến cáo của HanaGold, trong thời điểm nhạy cảm, rủi ro dễ phát sinh nhất là lừa đảo mạo danh hỗ trợ khách hàng. Người dùng nên tránh bấm vào link lạ, không cung cấp mã xác thực, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng nhân viên hỗ trợ. Nếu cần liên hệ, nên đi qua kênh chính thức và lưu lại nội dung trao đổi để đối chiếu.

Với tài khoản đang có tài sản trên hệ thống, người dùng nên hạn chế thao tác lặp lại nhiều lần khi cổng nạp rút đang tạm khóa, tránh nhầm trạng thái giao dịch.

Nếu vẫn vào được ứng dụng, người dùng nên lưu lại số dư và lịch sử giao dịch để đối chiếu, đồng thời che thông tin nhạy cảm trước khi gửi cho bộ phận hỗ trợ. Ảnh: Thượng Tâm.

Nếu ứng dụng vẫn truy cập được, có thể ghi lại số dư và lịch sử giao dịch để làm căn cứ cá nhân, đồng thời che toàn bộ dữ liệu nhạy cảm nếu phải gửi cho bộ phận hỗ trợ. Việc này giúp người dùng có thông tin để đối chiếu khi nền tảng mở lại tính năng.

Cuối cùng, điều giúp giảm hoang mang là bám theo thông báo chính thức và tránh lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Người dùng cũng nên cảnh giác với các lời mời gọi xử lý nạp rút nhanh qua hội nhóm trung gian, vì đây thường là điểm kẻ xấu lợi dụng.