Tại sao các hãng hàng không vẫn trung thành với công nghệ in lạc hậu từ thập niên 80?

Trong kỷ nguyên công nghệ số, hành khách có thể làm thủ tục chuyến bay, chọn chỗ ngồi hay lập danh sách giải trí ngay trên điện thoại thông minh trước khi đến sân bay. Tuy nhiên, trái ngược với sự hiện đại đó, nhiều khía cạnh vận hành của ngành hàng không vẫn duy trì những phương thức cực kỳ cổ điển.

Dù công nghệ in ấn đã tiến bộ đến mức chúng ta có thể in ba chiều để tiết kiệm chi phí, các hãng bay vẫn sử dụng máy in kim như dòng Fujitsu DL3100 để in vé máy bay hay nhãn hành lý. Đây là dòng máy in truyền thống hoạt động dựa trên cơ chế sử dụng kim để tạo lực in qua ruy-băng lên giấy. Dù máy in kim nối tiếp đầu tiên ra đời từ năm 1968 và phổ biến nhất vào những năm 80, chúng hiện nay hầu như đã bị thay thế bởi công nghệ in phun hoặc in kỹ thuật số nhanh hơn.

Lý do đầu tiên khiến các hãng hàng không vẫn duy trì loại máy in lỗi thời này chính là sự tin cậy và độ bền vượt trội. Các hãng hàng không và sân bay hiện đại cần vận hành như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, đòi hỏi hệ thống sử dụng phải cực kỳ ổn định. Máy in kim ít nhạy cảm hơn với nhiệt độ, bụi bẩn và các điều kiện khắc nghiệt so với máy in phun hay máy in laser.

Thiết kế cơ học đơn giản giúp chúng ít gặp sự cố hơn, dễ bảo trì và có tuổi thọ kéo dài đáng kinh ngạc. Với việc bảo dưỡng đúng cách, một chiếc máy in kim có thể hoạt động bền bỉ lên đến hai thập kỷ, trong khi tuổi thọ trung bình của một máy in hiện đại chỉ dao động từ 2 đến 7 năm. Điều này giải thích tại sao chúng vẫn xuất hiện phổ biến trong các kho bãi và nhà máy sản xuất.

Một đặc điểm kỹ thuật quan trọng khác là khả năng in xuyên thấu nhiều lớp cùng lúc nhờ cơ chế tác động vật lý. Khả năng này cho phép tạo ra các bản sao tức thì mà không cần phải lệnh in lại nhiều lần, vốn rất hữu ích cho việc in danh sách hành khách hay bảng kê hàng hóa dài dằng dặc.

Ngoài ra, việc xử lý giấy liên tục giúp giảm thiểu tình trạng kẹt giấy và gián đoạn khi thực hiện các tác vụ in ấn khối lượng lớn. Bên cạnh đó, yếu tố chi phí cũng đóng vai trò then chốt khi dải băng mực của máy in kim rẻ hơn và dùng được lâu hơn nhiều so với hộp mực in phun hay mực in laser. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu in ấn tần suất cao trong các tổ chức lâu đời như ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ.

Cuối cùng, tính tương thích với các hệ thống cũ là nguyên nhân không thể bỏ qua. Nhiều hệ thống quản lý của các hãng hàng không đã được thiết lập từ nhiều thập kỷ trước và có thể không tương thích với các dòng máy in đời mới. Việc nâng cấp toàn bộ hạ tầng phần mềm sẽ tiêu tốn một khoản kinh phí khổng lồ, khiến máy in kim trở thành phương án kinh tế và hiệu quả hơn.

Chính sự kết hợp giữa tính kinh tế, độ bền bỉ và khả năng vận hành ổn định đã giúp những chiếc máy in từ thế kỷ trước vẫn giữ được vị thế không thể thay thế trong ngành hàng không hiện đại ngày nay.

Theo BGR