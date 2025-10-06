Thuyết âm mưu về "chỉ số pizza" khiến Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phải lên tiếng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói có thể gọi pizza ngẫu nhiên để đánh lạc hướng người theo dõi “chỉ số pizza” – tín hiệu được nhiều người coi là dự đoán chính xác hoạt động quân sự của Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói ông có thể bắt đầu gọi đồ ăn mang đi ngẫu nhiên để phá vỡ những suy đoán rằng việc số lượng đơn hàng giao đồ ăn tăng lên trùng với thời điểm các chiến dịch quân sự diễn ra.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật vừa qua, ông Hegseth cho biết ông có thể bắt đầu gọi một lượng lớn bánh pizza gửi đến Lầu Năm Góc để khiến những người đang theo dõi mô hình giao hàng bị nhầm lẫn.

Ông Hegseth đưa ra phát ngôn này trong bối cảnh xuất hiện một meme trên mạng xã hội cho rằng sự gia tăng trong số lượng đơn pizza được giao có thể liên quan đến việc Mỹ chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự.

Được biết, cái gọi là “chỉ số pizza” (pizza index) đã trở thành một trò đùa lan truyền trên mạng, khi người dùng mạng xã hội suy đoán rằng việc tăng đơn hàng quanh trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ có thể là dấu hiệu cho thấy sắp diễn ra một chiến dịch quân sự – hoặc chỉ là những buổi làm việc chiến lược xuyên đêm.

Tài khoản X (Twitter) Pentagon Pizza Report (Báo cáo Pizza Lầu Năm Góc) hiện có hơn 254.300 người theo dõi, và một trang web có tên Pentagon Pizza Index (Chỉ số Pizza Lầu Năm Góc) cũng đang theo dõi 6 cửa hàng pizza gần đó bằng dữ liệu Google Maps.

“Tôi biết tài khoản đó”, ông Hegseth nói, người từng là người dẫn chương trình của Fox News và trở thành Bộ trưởng Chiến tranh vào năm ngoái.

“Lần tới khi có cuộc không kích, các ông có nghĩ đến việc chỉ cần xuống căn tin ăn không?”, phóng viên Fox News hỏi đùa.

Bộ trưởng đáp lại và cười: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện xuống căn tin. Nhưng tôi đã nghĩ đến việc gọi thật nhiều pizza vào những đêm ngẫu nhiên”.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng động thái này nhằm che giấu mọi mô hình có thể bị gắn với các hoạt động quân sự.

“Vào một tối thứ Sáu nào đó, khi các anh thấy có hàng loạt đơn pizza từ cửa hàng Domino’s, có thể đó chỉ là tôi đang mở ứng dụng đặt hàng để làm rối hệ thống – khiến mọi người không đoán được điều gì”, ông Hegseth nói thêm. “Tin tôi đi, chúng tôi để ý đến mọi dấu hiệu”.

Một làn sóng giao hàng tăng mạnh đã được ghi nhận trong cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6, thời điểm mà Washington cũng tham gia. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, gây thiệt hại nặng nề và khiến hàng chục người thiệt mạng.

Khoảng một giờ trước khi truyền hình Iran đưa tin về các vụ nổ ở Tehran, lượng đơn pizza xung quanh Lầu Năm Góc đã tăng mạnh, theo tài khoản Pentagon Pizza Report.

“Tính đến 6:59 tối (giờ miền Đông), gần như tất cả các cửa hàng pizza quanh Lầu Năm Góc đều ghi nhận một sự bùng nổ đơn hàng khổng lồ”, tài khoản này, tự mô tả là nguồn “tình báo nóng” về “những đợt hoạt động bất thường ban đêm”, đăng tải khi đó.

Việc giao hàng tới Lầu Năm Góc được cho là đã tăng gấp đôi trước cuộc tấn công Panama của Mỹ vào tháng 12/1989 và tăng mạnh trở lại trước Chiến dịch Bão táp Sa mạc (Operation Desert Storm) vào năm 1991.

