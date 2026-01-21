Thủy điện Sông Ba Hạ lãi đột biến, tiền mặt rủng rỉnh hơn 900 tỷ đồng

Trong quý cuối năm 2025, mưa lũ nhiều giúp cho giá vốn của Thủy điện Sông Ba Hạ cải thiện trong khi sản lượng điện tăng đột biến. Trung bình cứ 100 đồng doanh thu tạo ra, công ty lãi gộp tới 77 đồng.

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã: SBH) – đơn vị đang vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ ở tỉnh Đắk Lắk vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 472 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong khi đó, giá vốn tăng với mức thấp hơn nên lợi nhuận gộp cải thiện gấp đôi lên mức 362 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng tới gần 77%, tức là cứ 100 đồng doanh thu tạo ra công ty lãi gộp tới 77 đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 4 tỷ đồng, kết quả cả quý vừa rồi, Thủy điện Sông Ba Hạ báo lãi sau thuế gần 279 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với quý IV/2024.

Công ty giải trình thành quả này đạt được là do sản lượng điện thương phẩm quý IV vừa rồi tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 358 triệu kWh.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp thủy điện này đạt xấp xỉ 990 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2024.

Công ty lãi sau thuế 550 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ sau năm 2022 (643 tỷ đồng) – thời điểm hiện tượng La Nina gây mưa nhiều giúp toàn ngành lãi đậm.

Với kết quả trên, công ty đã vượt hơn 20% kế hoạch doanh thu và cao hơn khoảng 85% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Như đã đề cập trước đây, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ là một trong 5 nhà máy thủy điện nằm ở vùng hạ lưu sông Ba tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), thuộc sự quản lý của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty này từng gây xôn xao khi là đơn vị xả nước về hạ du với 16.100 m3/s vào ngày 19/11 vừa rồi trong đợt lũ lịch sử tại tỉnh Phú Yên cũ. Mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.

Bộ Công an sau đó đã vào cuộc làm rõ quy trình xả lũ của Công ty thủy điện Sông Ba Hạ. Nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty đã trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng.

Tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm

Trở lại với bức tranh tài chính của Thủy điện Sông Ba Hạ, tại cuối năm 2025, tổng tài sản của gần 2.216 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản của công ty là đem đi gửi ngân hàng với số dư tiền mặt và tiền gửi hơn 900 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản. Khoản tiền này đã đóng góp 32 tỷ đồng lãi tiền gửi cho công ty trong năm vừa rồi.

Với lượng tiền dồi dào, Thủy điện Sông Ba Hạ không cần sử dụng đòn bẩy tài chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Tổng nợ phải trả của công ty chỉ 209 tỷ, chiếm chưa tới 10% tổng nguồn vốn và một nửa trong đó là các khoản thuế phải nộp Nhà nước.

Tính đến 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đạt 488 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2026 tới đây, Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, Thành viên HĐQT sau khi ông có đơn từ nhiệm.

Đồng thời, HĐQT dự kiến bầu bổ sung ông Đặng Ngọc Phan Hiền (sinh năm 1983, Hà Nội), ứng viên do cổ đông lớn EVNGENCO2 đề cử, thay thế cho ông Vũ.