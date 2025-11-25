Thủy điện sông Ba Hạ lãi lớn, tiền mặt dư dả đến mức khó tin

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ sở hữu cơ cấu tài sản lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào duy trì hàng trăm tỷ đồng. Biên lãi ròng của công ty đạt 52% trong 9 tháng đầu năm nay, tức là cứ 100 đồng thu về, doanh nghiệp lãi ròng hơn một nửa.

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ là một trong 5 nhà máy thủy điện nằm ở vùng hạ lưu sông Ba tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ thuộc quản lý của Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (Mã chứng khoán: SBH), tổng công suất lắp đặt 220 MW và dung tích hồ chứa là 349,7 triệu m3.

Công suất của Thủy điện sông Ba Hạ tương đương với các nhà máy lớn như Thượng Kon Tum hay Sêrêpôk 3, và vượt trội so với nhiều tên tuổi khác như An Khê – Ka Nak (173 MW), Đa Nhim (160 MW) hay Sông Hinh (70 MW).

Trong bài viết mới nhất đăng tải trên website công ty, Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ cho biết hồ nằm ngay sau các công trình lớn (hồ chứa nước, nhà máy thủy điện) như Sông Hinh, Ayun Hạ và Krông H’Năng.

Ở vị trí này, Thủy điện sông Ba Hạ trở thành “cửa ngõ cuối cùng” trước khi dòng nước chảy về vùng hạ du đông dân cư của vùng Phú Yên (trước đây). Tức là, Thủy điện sông Ba Hạ có vai trò như một "chốt chặn" quan trọng trong việc điều tiết, cắt giảm lũ cho vùng đồng bằng Tuy Hòa và cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho tỉnh Phú Yên (cũ).

Bỏ qua những liên quan về việc tăng lưu lượng xả của Công ty Thủy điện sông Ba Hạ trong ngày 19/11 tại tỉnh Phú Yên vừa rồi, bài viết dưới đây chỉ tập trung về những thông tin cơ cấu cổ đông và tình hình kinh doanh của công ty thủy điện này trong những năm qua.

Ai sở hữu Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ?

Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ được thành lập vào cuối năm 2007, với vốn điều lệ đăng ký 1.280 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ đông sáng lập doanh nghiệp này là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực 2 và Công ty Điện lực 3 (cả hai đều thuộc EVN).

Đến nay, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ hơn 1.242 tỷ đồng. Trong đó Tổng công ty Phát điện 2 (EVN Genco2) nắm gần 61,78% vốn và Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm xấp xỉ 25,76%. Số còn lại là vốn góp của các đối tượng khác.

Nguồn: Công ty Thủy điện sông Ba Hạ.

Nói thêm, EVN Genco 2 là một trong 3 tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn EVN và đang giao dịch trên thị trường UPCoM với mã GE2. Doanh nghiệp này đang góp vốn nhiều nhà máy thủy điện như thủy điện Quảng Trị, An Khê - Ka Nak, Sông Bung, Thác Mơ, A Vương, Trung Sơn... và các nhà máy nhiệt điện.

Còn Công ty TNHH Năng lượng REE thuộc CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh. REE hoạt động trong các lĩnh vực: năng lượng, nước và môi trường, bất động sản và dịch vụ M&E. Công ty đang nắm giữ cổ phần tại các nhà máy thủy điện như Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thượng Kon Tum, Thác Bà, Thác Mơ, Mường Hum, Srok Phu Miêng, Bình Điền, A Lưới,…

Ban điều hành có 2 người

Hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Thủy điện sông Ba Hạ gồm 5 người, trong đó 4 người là đại diện từ phía cổ đông lớn EVN Genco 2. Ông Vũ Hữu Phúc làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ban điều hành chỉ còn 2 người. Ông Nguyễn Đức Phú đảm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty từ tháng 7/2025, thay cho ông Vũ Hữu Phúc đã nắm giữ vị trí này từ tháng 6/2023 đến 3/2025. Người còn lại trong ban điều hành là ông Châu Đình Quốc – đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc từ tháng 5/2019.

Theo cập nhật ngày 30/9/2025, công ty có 106 nhân viên.

Lãi ròng đáng mơ ước, tiền mặt dồi dào

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ tháng 6/2018. Trong 7 năm gần đây, doanh thu công ty dao động 600 - 1.200 tỷ đồng, với đỉnh điểm năm 2022 là 1.143 tỷ đồng, là năm toàn ngành thủy điện “đại thắng” nhờ vào lượng nước tự nhiên đổ về dồi dào. Đó cũng là năm công ty lãi sau thuế kỷ lục tới 643 tỷ đồng.

Nếu nhìn vào lợi nhuận gộp, có thể thấy đây có thể được hiệu quả hoạt động của mảng kinh doanh này.

Xét trong 9 tháng đầu năm 2025, với doanh thu từ bán điện gần 518 tỷ đồng, giá vốn chỉ xấp xỉ 173 tỷ đồng, tức lãi gộp là 345 tỷ. Biên lãi gộp đạt tương ứng là gần 67%, tức là cứ 100 đồng doanh thu là lãi gộp tới 67 đồng. Trừ các chi phí, doanh nghiệp lãi ròng tới 52 đồng – một con số đáng mơ ước với rất nhiều ngành kinh doanh.

Không những thế, dòng tiền kinh doanh các năm của Thủy điện Sông Ba Hạ luôn duy trì thặng dư hàng trăm tỷ đồng, tức là thu luôn lớn hơn chi. 9 tháng đầu năm nay, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 199 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Bức tranh tài chính của Thủy điện Sông Ba Hạ khả quan trong các năm qua khiến doanh nghiệp luôn chia cổ tức cho cổ đông đều đặn trong các năm, hoàn toàn bằng tiền mặt, có năm cao nhất lên tới hơn 7.700 đồng/cổ phiếu (năm 2022 vì lãi kỷ lục).

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, Thủy điện Sông Ba Hạ duy trì nền tảng tài chính lành mạnh đặc trưng của các doanh nghiệp thủy điện đã hết khấu hao nợ vay.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 2.034 tỷ đồng, tăng thêm gần 300 tỷ so với đầu năm.

Điểm nhấn trong bảng cân đối kế toán là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dồi dào, lên tới 922 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản và là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoản tiền này trong 9 tháng đầu năm đã đem về cho doanh nghiệp 26 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn là 454 tỷ đồng, hoàn toàn từ phía Tập đoàn EVN. Khoản này sẽ được hạch toán vào doanh thu nếu công nợ này thu về thành công.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 245 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải nộp thuế cho Nhà nước và cổ tức chờ trả cho cổ đông. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì trạng thái không sử dụng đòn bẩy tài chính, tức là không đi vay cả ngắn và dài hạn, nhờ thế tiết kiệm hàng chục tỷ đồng lãi vay.