Nhiều lãnh đạo cấp cao của Thủy điện Sông Ba Hạ "nghỉ phép" để làm việc với cơ quan chức năng

Một số nhân sự của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ được phân công tạm thời điều hành hoạt động của công ty trong thời gian lãnh đạo làm việc với cơ quan chức năng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã: SBH) vừa thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc được giao tạm thời phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của công ty trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, HĐQT tạm thời giao cho ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, sẽ tực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng trong thời gian Trưởng phòng tham gia làm việc với các cơ quan chức năng.

Còn ông Nguyễn Hồng Việt – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn được HĐQT tạm thời giao cho việc chủ động kịp thời phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật - an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan tới Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ngoài ra, HĐQT cũng tạm giao cho ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc phân xưởng vận hành, sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi cho biết, từ ngày 16-20/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lũ lịch sử, với lượng mưa lớn nhất trong 24h như sau: tỉnh Đắk Lắk 796mm, tỉnh Gia Lai 558mm, tỉnh Quảng Ngãi 413mm, tỉnh Khánh Hòa 368mm, TP.Đà Nẵng 363mm.

Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ chưa từng thấy với hơn 16.000m3/s. Ảnh: Báo Người Lao động.

Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) đạt 16.120m3 /s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3 /s. Lúc 20h ngày 19/11, mực nước hồ chứa đạt 105,05m. Lưu lượng nước về hồ đạt 16.120m3 /s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du đạt 15.600m3 /s.

Với lưu lượng xả lũ lớn và mưa liên tiếp đổ xuống, nhiều khu vực phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước. Đây là mức xả nước cao nhất từ khi nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đi vào hoạt động từ năm 2009. Trận lũ lịch sử vào năm 2009 ở tỉnh Phú Yên (cũ), nhà máy thủy điện này cũng chỉ xả lũ đến lưu lượng 14.500m3/giây.