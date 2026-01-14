Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, minh bạch

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện đúng quy định, bài bản, chặt chẽ, dân chủ và minh bạch.

Chiều 14/1, ngay sau lễ khai trương Trung tâm Báo chí, đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin về một số nội dung quan trọng về Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19 - 25/1. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ đề của đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Quỳnh An.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến Nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng Dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư cho biết được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Trong đó đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ...

Nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như các điểm mới về tư duy, tầm nhìn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước.

Ông Thắng nêu rõ đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức khó lường. Do đó, nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng về những quyết sách chiến lược để đưa đất nước thực hiện cho bằng được thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo. Ảnh: Quỳnh An.

Ông chia sẻ thông điệp của đại hội mang tầm vóc lịch sử, nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Về những điểm mới của Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định "rất toàn diện". Đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện văn kiện trước đại hội.

Trước tiên đổi mới về mặt tư duy với trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở chừng mực nhất định; lần này không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Thứ hai là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước, nhấn mạnh vấn đề môi trường, đây là ba trụ cột rất quan trọng: kinh tế, xã hội, môi trường.

Ông Thắng nêu thêm Tổng bí thư Tô Lâm rất nhiều lần nhấn mạnh phải tiếp tục thể hiện nổi bật trong văn kiện những vấn đề mang tính nguyên tắc. Thứ nhất là phải rất ổn định (ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển); thứ hai là phải phát triển, phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá để thực hiện bằng được mục tiêu; thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Theo ông Thắng, để làm điều này, một nội dung rất mới, xuyên suốt trong dự thảo văn kiện, là xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực.

Lần đầu tiên nhấn mạnh đến việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Vai trò của đối ngoại vô cùng quan trọng, đây không phải là công việc riêng của ngành ngoại giao mà là của cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, có rất nhiều nội dung mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với những thay đổi mới...

Chia sẻ về việc thực hiện ba đột phá chiến lược, ông Thắng cho biết sẽ có nhiều điểm mới. Ví dụ về thể chế, nếu như văn kiện Đại hội XIII nói về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì ở đây là hoàn thiện đồng bộ các thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các "điểm nghẽn", các cản trở để tạo môi trường pháp lý đồng hành kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị quốc gia, quản trị phát triển. Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tập trung vào các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động.

Về nguồn nhân lực sẽ tiếp cận ở góc độ phát triển toàn diện. Đội ngũ cán bộ không chỉ là lao động trực tiếp mà là lao động quản lý, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu mới.

Cạnh đó, theo ông Thắng, về kết cấu hạ tầng muốn phát triển phải hiện đại, đồng bộ. Không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, kể cả hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.