Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1, Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và họp báo quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã triển khai các công việc liên quan, thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Cơ sở vật chất hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay và để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, cùng 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Trong nước có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí (tăng so với 498 phóng viên tại Đại hội XIII).

Quốc tế 79 phóng viên, trợ lý báo chí từ 43 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều và phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh Duy Linh.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu đất nước sau 40 đổi mới; tập trung tuyên truyền 07 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển của đất nước; nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc…

Ngay sau lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Các đồng chí chủ trì họp báo đã thông tin, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước về các nội dung liên quan tới Đại hội XIV của Đảng như: Ý nghĩa chính trị tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước; Những nội dung cốt lõi, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; về quy chế làm việc và công tác nhân sự của Đại hội; về điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại họp báo. Ảnh: Duy Linh.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để các nhà báo trong nước và quốc tế triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội XIV có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và 79 phóng viên, trợ lý báo chí từ 43 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đăng ký tham dự.

Trước lễ Khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.