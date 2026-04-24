Thua lỗ 8,5 tỷ nhân dân tệ trong 8 năm, đại gia số 1 ngành giải trí Trung Quốc xin phá sản

Huayi Brothers, từng là ông lớn ngành điện ảnh Trung Quốc, đang đối mặt phá sản sau 8 năm thua lỗ gần 8,5 tỷ NDT và có thể bị hủy niêm yết.

Công ty Truyền thông Huayi Brothers (Huayi Brothers Media Corporation - Hoa Nghị Huynh đệ), từng được ca ngợi là "cổ phiếu hàng đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc", đã nộp đơn xin phá sản sau khi thua lỗ gần 8,5 tỷ Nhân dân tệ (NDT) trong 8 năm. Tình hình tài chính của công ty ngày càng xấu đi, công ty đã chính thức bị đệ đơn xin phá sản và đã được tòa án chấp nhận.

Ông lớn của ngành điện ảnh Trung Quốc

Huayi Brothers là một tập đoàn giải trí tổng hợp của Trung Quốc, do hai anh em Vương Trung Quân (Wang Zhongjun) và Vương Trung Lũy (Wang Zhonglei) sáng lập năm 1994.

Ban đầu, công ty đầu tư vào các bộ phim của Phùng Tiểu Cương và Khương Văn, đặc biệt nổi tiếng nhờ sản xuất các phim chiếu Tết do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Sau đó, công ty mở rộng toàn diện sang ngành truyền thông, tham gia vào nhiều lĩnh vực như điện ảnh, phim truyền hình, quản lý nghệ sĩ, âm nhạc và thời trang.

Tên tuổi của Huayi Brothers gắn liền với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như “Kinh Kha mưu sát Tần vương”, “Mưa sao băng”, “Thiên địa anh hùng”, “Thiên hạ vô tặc”, “Kungfu”, “Dạ Yến”, “Phi thành vật nhiễu”, “Đường Sơn đại địa chấn”…

Ngày 30/10/2009, công ty chính thức niêm yết trên sàn ChiNext của Thâm Quyến.

Hai anh em Vương Trung Quân (giữa) và Vương Trung Lũy (phải). Ảnh: Sohu.

Trong thập niên 1990, Huayi Brothers góp phần thúc đẩy quá trình thị trường hóa của ngành điện ảnh Trung Quốc; sang những năm 2000, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giải trí; nhưng từ thập niên 2010 trở đi, công ty dần suy thoái.

Theo thông tin tố tụng của trang web theo dõi các doanh nghiệp Tianyancha, Công ty Truyền thông Huayi Brothers đã đệ đơn xin phá sản. Người nộp đơn kiện là Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Tairui Feike (Thái Duệ), chủ nợ, và bị đơn là Huayi Brothers Media. Tòa án thụ lý vụ án là Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Loại vụ án là thanh lý bắt buộc; vụ án được công bố vào ngày 23/4/2026.

Điều này cũng có nghĩa là việc tái cấu trúc sơ bộ của vụ án này đã được tòa án chấp thuận và sẽ chính thức bước vào quy trình xem xét phá sản. Gần đây, Huayi Brothers phải đối mặt với đơn xin tái cấu trúc và tái cấu trúc sơ bộ từ phía chủ nợ. Trước đó, vào ngày 15/4, Huayi Brothers đã đưa ra thông báo tiết lộ rằng họ đã nhận được "Thư thông báo" từ Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Tairui Feike (sau đây gọi là "Bên nộp đơn"). Bên nộp đơn viện dẫn việc công ty Huayi Brothers không có khả năng trả nợ đúng hạn và rõ ràng là thiếu khả năng thanh toán, nhưng tuyên bố có giá trị tái cấu trúc, đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang để yêu cầu phán quyết về việc ra lệnh tái cấu trúc công ty và cũng xin tái cấu trúc sơ bộ.

Hai anh em Vương Trung Quân (phải), Vương Trung Lũy (trái) và đạo diễn Phùng Tiểu Cương (giữa). Ảnh: Thepaper.

Công ty Huayi Brothers cho biết, tính đến ngày công bố thông tin này, công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Tòa án Nhân dân Kim Hoa chấp thuận đơn xin tái cấu trúc trước khi phá sản. Việc tòa án có chấp thuận đơn xin tái cấu trúc trước khi phá sản của công ty hay không và liệu công ty có tiến hành thủ tục tái cấu trúc trước khi phá sản hoặc tái cấu trúc hay không vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Nếu tòa án chấp thuận đơn xin tái cấu trúc đối với công ty, công ty sẽ hợp tác với tòa án và người quản lý để thực hiện các công việc tái cấu trúc liên quan và hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý của mình với tư cách là con nợ. Theo các quy định liên quan, nếu tòa án chấp thuận đơn xin tái cấu trúc đối với công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến sẽ đưa ra cảnh báo rủi ro hủy niêm yết đối với cổ phiếu của công ty.

Nếu tòa án chính thức chấp thuận đơn xin tái cấu trúc trước khi phá sản của công ty, và công ty sau đó tiến hành quá trình tái cấu trúc và việc tái cấu trúc được hoàn thành thành công, điều này sẽ giúp cải thiện tình hình hoạt động và tài chính của công ty, nâng cao năng lực hoạt động và tối ưu hóa cơ cấu tài sản - nợ. Nếu việc tái cấu trúc thất bại, công ty phải đối mặt với nguy cơ bị tuyên bố phá sản. Nếu công ty bị tuyên bố phá sản, theo các quy định hiện hành, cổ phiếu của công ty sẽ đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết.

Điều đáng chú ý là Huayi Brothers vừa mới gánh thêm hơn 50 triệu NDT chi phí kiện tụng và trọng tài trong tháng trước. Theo thông báo ngày 13/3, Huayi Brothers và các công ty con đã tích lũy các vụ kiện tụng và trọng tài với tổng số tiền khoảng 53,04 triệu NDT, chiếm 14,67% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng đã được kiểm toán gần nhất của công ty. Trong đó, số tiền các vụ kiện mà Huayi Brothers là nguyên đơn hoặc người nộp đơn là 52,08 triệu NDT, chiếm 98,19% tổng số tiền kiện tụng tích lũy.

"Thiên hạ vô tặc" - một bộ phim nổi tiếng của Huayi Brothers. Ảnh: Sina.

Tổng thiệt hại gần 8,5 tỷ nhân dân tệ trong 8 năm

Trong những năm gần đây, Huayi Brothers liên tục thua lỗ, với tổng lỗ lũy kế vượt quá 8,2 tỷ NDT từ năm 2018 đến năm 2024. Năm 2025, công ty dự kiến ​​lỗ ròng thuộc về cổ đông từ 289 triệu đến 407 triệu NDT, so với mức lỗ 285 triệu tệ trong năm trước; lỗ ròng dự kiến ​​không bao gồm các khoản mục bất thường là từ 314 triệu đến 417 triệu NDT. Dựa trên tính toán này, tổng lỗ trong 8 năm sẽ lên tới gần 8,5 tỷ NDT.

Thông báo sơ bộ cho biết, phù hợp với "Cảnh báo rủi ro giám sát kế toán số 8 - Giảm giá trị lợi thế thương mại" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và các chính sách kế toán liên quan của công ty, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng, công ty đã đánh giá cẩn thận giá trị có thể thu hồi của các tài sản khác nhau và dự định trích lập dự phòng giảm giá trị tài sản đối với một số tài sản. Mức suy giảm giá trị cuối cùng cụ thể sẽ tùy thuộc vào đánh giá của các tổ chức trung gian và kiểm toán của các kiểm toán viên.

Công ty Huayi Brothers lưu ý rằng công ty ước tính ​​tài sản ròng vào cuối năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ -94 triệu NDT đến +63 triệu NDT (chưa được kiểm toán). Nếu tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty vào cuối năm 2025 là âm, cổ phiếu của công ty sẽ phải chịu cảnh báo rủi ro hủy niêm yết theo Điều 10.3.1 của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu trên thị trường ChiNext của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến".

Tóm lại: từng là “ông lớn” của ngành điện ảnh Trung Quốc, Huayi Brothers đang đối mặt nguy cơ phá sản và rời sàn chứng khoán sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp.

Theo Sina, Sohu