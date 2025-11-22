Thủ tướng yêu cầu phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bảo đảm nguồn hàng dự trữ quốc gia được chuyển đến đúng người dân vùng lũ, kịp thời và minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 226 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ trong tháng 11 năm 2025, do mưa, lũ lớn tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của Nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia nhằm tiếp tục hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất cấp ngay trong tình huống đột xuất, cấp bách, phục vụ công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở…

Tổng hợp nhu cầu về hàng dự trữ quốc gia của địa phương để quyết định ngay việc xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, chủng loại, số lượng, chất lượng và đến tay người dân vùng bị ảnh hưởng sớm nhất có thể.

Chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia sẵn sàng phương tiện, nhân lực để vận chuyển, giao nhận hàng dự trữ quốc gia 24/24. Tổ chức giao hàng đúng địa điểm quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

Rà soát, hoàn thiện thể chế dự trữ quốc gia bảo đảm đồng bộ, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, năng lực dự trữ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong các tình huống đột xuất, cấp bách.

Quân đội hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt nặng. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác vận chuyển, bảo quản và phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương:

Chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao; tổng hợp nhu cầu hàng dự trữ quốc gia ngành nông nghiệp, y tế của các địa phương để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xuất cấp, vận chuyển, giao hàng dự trữ quốc gia bảo đảm quy định, kịp thời, thuận tiện.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến thiên tai, mưa lũ, sạt lở trên địa bàn; chủ động báo cáo, xác định chính xác, đầy đủ nhu cầu cấp thiết về hàng dự trữ quốc gia trong và sau mưa lũ để kịp thời đề xuất, kiến nghị gửi các Bộ, cơ quan xem xét xuất cấp, hỗ trợ theo quy định.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng. Chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở tổ chức phân bổ trực tiếp đến từng hộ dân, người dân bị ảnh hưởng, chú ý các hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân tại các vùng bị cô lập, đảm bảo hỗ trợ người dân nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và các Phó thủ tướng theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, các Bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Công điện này.