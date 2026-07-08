Đà Nẵng tung loạt sản phẩm du lịch "đãi khách" ngay sau Lễ hội pháo hoa

Mang chủ đề “Chạm về Nguyên bản” giữa mùa hè rực rỡ, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 tung loạt sản phẩm du lịch và hoạt động đặc sắc phục vụ du khách ngay sau khi kết thúc lễ hội pháo hoa quốc tế.

Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Chạm về Nguyên bản”. Diễn ra ngay sau khi kết thúc lễ hội pháo hoa-DIFF 2026, ngành du lịch Đà Nẵng tung ra chuỗi hoạt động đặc sắc, cùng loạt sản phẩm du lịch đa sắc màu để phục vụ du khách.

Diễn ra liên tục từ 22/7 - 26/7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch trên địa bàn và điểm đến ở Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố kỳ vọng sẽ làm thỏa mãn du khách đến Đà Nẵng bằng sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn này.

Điểm nhấn là Chương trình Khai mạc tối 23/7 với nghệ thuật thực cảnh tái hiện văn hóa xứ Quảng; không gian Ẩm thực chợ quê tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) sẽ mang đến hành trình khám phá ẩm thực địa phương, quốc tế và làng nghề truyền thống.

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi công bố.

Không gian trải nghiệm Cung đường tận hưởng biển và Đêm diều ánh sáng (18h00 - 22h00) tạo nên không gian lung linh với 500 cánh diều và hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật.

Đặc biệt, Dạ tiệc ánh sáng biển đêm diễn ra từ 18h - 22h các ngày từ 24/7 - 26/7, với combo ẩm thực dân dã, âm nhạc và tiếng sóng biển sẽ đem lại cho du khách hành trình trải nghiệm của một bãi biển nguyên sơ.

Bên cạnh các hoạt động chính tại Công viên Biển Đông, lễ hội còn có các hoạt động ý nghĩa như: Thiền để chạm tĩnh lặng tại chùa Linh Ứng; Đón bình minh chạm năng lượng biển với yoga và thiền thở; Đón nhịp chợ cá bình minh tại bãi biển Mân Thái... hay không gian giải trí EDM trên biển tại Mỹ Khê và chuỗi chương trình nghệ thuật hằng đêm.

Để tri ân du khách đến với Đà Nẵng trong dịp này, Đà Nẵng tiếp tục đưa Hành trình số khám phá Đà Nẵng với 10 thử thách check-in nhận quà, cùng các tour hè như Danang Food Tours, hành trình “Chạm vào nguyên bản” Đà Nẵng - Phú Ninh - Nóc Tăk Pổ và nhiều hoạt động thể thao biển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng ký kết hợp tác đồng hành tài trợ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 với đối tác tại lễ công bố.

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ mang đến giải trí sôi động mà còn giúp du khách chạm đến giá trị nguyên bản của vùng đất xứ Quảng, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á.