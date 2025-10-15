Ông Trump dọa áp lệnh trừng phạt với nước thành viên NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế thương mại đối với Tây Ban Nha sau khi nước này từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì nước này không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quân sự theo quy định mới của NATO. Chính ông Trump là người đã tích cực thúc đẩy mức chi tiêu quốc phòng tăng mạnh, điều mà Madrid trước đó từng bác bỏ là “bất khả thi”.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14/10, ông Trump cáo buộc Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong khối không tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP như quy định mới của NATO. “Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha”, ông nói, cho rằng Madrid đã “thiếu tôn trọng đến mức không thể tin nổi” đối với liên minh quân sự này.

“Tôi đang nghĩ đến việc trừng phạt thương mại họ bằng các biện pháp thuế quan vì những gì họ đã làm. Có thể tôi sẽ làm điều đó”, ông Trump nói, song không tiết lộ chi tiết về các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng.

Đầu tháng này, ông Trump từng gợi ý rằng Tây Ban Nha có thể bị loại khỏi NATO hoàn toàn do không đáp ứng yêu cầu chi tiêu. “Họ không có lý do gì để không làm điều này”, ông nói trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Phòng Bầu dục khi đó.

Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO vì không chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng một cách công bằng. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông đã tăng cường sức ép buộc các nước châu Âu trong khối chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Nỗ lực này lên đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague vào tháng 6, nơi các thành viên cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP mỗi năm vào năm 2035. Tuy nhiên, Tây Ban Nha là nước phản đối mạnh mẽ nhất đối với mức tăng này.

Ngay cả ngưỡng 2% GDP trước đây, Madrid cũng không đáp ứng được, khi chỉ dành khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng vào năm ngoái. Trước hội nghị tháng 6, Thủ tướng Pedro Sánchez đã lập luận rằng Tây Ban Nha “không thể cam kết một mục tiêu chi tiêu cụ thể tính theo GDP” tại cuộc họp.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tiếp tục bác bỏ yêu cầu 5% GDP, gọi đây là “hoàn toàn không thể thực hiện được”. Bà lập luận rằng ngay cả khi các chính phủ cung cấp đủ ngân sách, các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng không thể hấp thụ nổi mức đầu tư khổng lồ này.

Cho đến nay, Madrid vẫn chưa phản ứng trước tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump.

Theo RT