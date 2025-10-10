Ông Trump đòi loại Tây Ban Nha khỏi NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố rằng Tây Ban Nha nên bị loại khỏi NATO do không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của khối – mức 5% GDP. Ông mô tả Madrid là “kẻ tụt hậu duy nhất” trong nỗ lực tăng ngân sách quốc phòng của liên minh.

Phát biểu tại Phòng Bầu Dục hôm 9/10 trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Trump khoe rằng mình đã buộc được các nước NATO cam kết gần như nhất trí với mức chi tiêu quốc phòng mới trong hội nghị thượng đỉnh tháng 6.

“Chúng ta chỉ có một kẻ tụt lại, đó là Tây Ban Nha”, ông nói. “Họ không có bất kỳ lý do nào để không làm điều này cả. Thẳng thắn mà nói, có lẽ nên loại họ khỏi NATO”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Từ lâu, ông Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO không chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng công bằng với Mỹ, và ông từng làm dấy lên tranh cãi tương tự trong nhiệm kỳ đầu. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông càng gây sức ép mạnh mẽ hơn buộc các nước châu Âu phải tăng chi tiêu cho quân đội.

Nỗ lực này đạt đỉnh tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague hồi tháng 6, nơi các nước thành viên NATO đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP mỗi năm từ nay đến năm 2035. Trump gọi sự kiện này là “hội nghị thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử NATO”.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều hài lòng. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố đất nước ông đã đáp ứng đủ yêu cầu của NATO mà không cần tăng mạnh chi tiêu, đồng thời nhấn mạnh chính phủ còn “những ưu tiên khác”.

Trong khi đó, Tây Ban Nha trở thành tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Pedro Sánchez nói rằng ông đã đạt được miễn trừ đặc biệt trước thềm hội nghị và đề xuất mức chi tiêu thấp hơn nhiều – chỉ 2,1% GDP. Năm ngoái, Tây Ban Nha cũng là nước chi ít nhất cho quốc phòng trong NATO, chỉ khoảng 1,3% GDP.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles gọi mục tiêu 5% là “hoàn toàn bất khả thi”.

“Không một ngành công nghiệp nào có thể gánh nổi”, bà nói, cho rằng các công ty quốc phòng châu Âu thiếu cả lao động lành nghề lẫn nguyên liệu thô để mở rộng sản xuất, dù chính phủ có cấp đủ ngân sách.

Theo RT