Thủ tướng Netanyahu tuyên bố kế hoạch tái tranh cử trong năm tới

Thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Israel cho biết ông có kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026.

Ông Benjamin Netanyahu, người đã giữ chức Thủ tướng Israel lâu nhất từ trước đến nay, xác nhận ông sẽ tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Nhiệm kỳ gần đây nhất của ông Netanyahu được đánh dấu bởi hàng loạt biến cố gây tranh cãi – từ cải cách tư pháp, khủng hoảng con tin cho tới cuộc chiến ở Dải Gaza – những vấn đề khiến ông vừa bị chỉ trích dữ dội, vừa được một bộ phận cử tri ủng hộ mạnh mẽ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 14 của Israel hôm 18/10, khi được hỏi liệu ông có ý định tranh cử thêm một nhiệm kỳ hay không, ông Netanyahu trả lời ngắn gọn: “Có.” Khi phóng viên hỏi tiếp liệu ông có tin mình sẽ thắng, ông đáp lại: “Có”.

Là nhà lãnh đạo gây chia rẽ sâu sắc của đảng cánh hữu Likud, ông Netanyahu đã giữ chức Thủ tướng Israel từ năm 1996 đến 1999, sau đó từ năm 2009 đến 2021. Ông trở lại nắm quyền vào tháng 12/2022 sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ.

Ông Netanyahu luôn khẳng định ông là “người duy nhất có thể giữ an toàn cho Israel”, đồng thời tự hào về mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông giữ lập trường cứng rắn với Hamas và là người phát động chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm nay.

Hiện Thủ tướng Netanyahu vẫn đang bị xét xử trong ba vụ án tham nhũng, song ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ngoài ra, ông còn thúc đẩy kế hoạch hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao Israel – động thái châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước.

Theo kết quả khảo sát của kênh Channel 12 công bố trong tuần này, nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay hôm nay, đảng Likud của ông Netanyahu sẽ giành tới 72 ghế, tiếp tục là lực lượng lớn nhất trong Quốc hội. Sự tăng vọt về tỷ lệ ủng hộ được cho là nhờ lệnh ngừng bắn do quốc tế làm trung gian giữa Israel và Hamas, cùng việc thả toàn bộ con tin còn lại.

