Thủ tướng: Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước

Chiều 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Sự kiện có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Theo Thủ tướng, trong thời chiến cũng như thời bình, lúc khó khăn hay khi thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên. Họ đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc; đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới", Thủ tướng đánh giá.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay chúng ta đã có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, trên 33.000 HTX theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.

Theo đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng. Ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Không ngừng củng cố, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xoá bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài.

Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, ngành nghề mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, doanh nhân.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, như hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số… góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động. Đến năm 2045, ít nhất có 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng cả nước thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là "lực lượng tiên phong, chiến sỹ trên mặt trận kinh doanh, kinh tế".

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh".

Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá giáo dục, đào tạo…

Các hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp FDI liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.