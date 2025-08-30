Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung

Thủ tướng đã có quyết định về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung làm Quyền Bộ trưởng Ngoại giao

Sáng 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đã công bố Quyết định số 1868 của Thủ tướng về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, Bộ trưởng Nội vụ cũng công bố Quyết định số 347 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định số 347/QĐ-ĐU ngày 29/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trao Quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng bí thư Tô Lâm đã quan tâm, quyết định tăng cường cán bộ cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, ông Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Nêu rõ trong những thành tựu đó, có đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, Thủ tướng bày tỏ tri ân và đánh giá cao đóng góp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với ngành ngoại giao và sự phát triển chung của đất nước, với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao.



Ngoại giao phải đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội thời đại mới

Thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành ngoại giao và các bộ, ngành khác, Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra.

Những nhiệm vụ này đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng ông Lê Hoài Trung, Bùi Thanh Sơn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành ngoại giao, cho Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và lắng nghe ý kiến đóng góp vào hoạt động của Chính phủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hoài Trung chia sẻ đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Với các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao, theo ông Lê Hoài Trung, là hết sức nặng nề. Tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đất nước ta; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XIV, các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động quan trọng của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi sự đổi mới tư duy, quyết tâm và nỗ lực lớn của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, trong đó có ngành ngoại giao.

Ông Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó.