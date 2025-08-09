Thủ tướng: Hoàn thành cầu Phong Châu đúng tiến độ, "vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn"

Kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng, nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu dài 383 m, đường dẫn hai đầu cầu mỗi bên hơn 110 m, nối xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân (Phú Thọ). Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), đơn vị thi công là Binh đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Hiện tổng giá trị thực hiện đạt trên 75%, một số hạng mục vượt tiến độ. Dự kiến hợp long cầu vào ngày 28/8, hoàn thành cuối tháng 9 và thông xe đầu tháng 10.

Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan khi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ cũng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thủ tướng cũng thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) – đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu.

Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm; các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Dự án sớm hoàn thành ngày nào, mang lại lợi ích ngày đó

Cũng trong ngày, Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VGP.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn hơn 203 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD. Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án sẽ được khởi công trong tháng 12/2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường.

Khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc – Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19/8.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; đồng thời tiến hành triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án. Tất cả các địa phương cùng làm nhanh, làm tốt thì dự án sẽ được làm nhanh, làm tốt, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời nhân dịp này sắp xếp lại các khu dân cư theo hướng phù hợp, văn minh, hiện đại, khang trang hơn.