Thủ tướng chỉ đạo có chính sách thuận lợi về nhà ở cho cán bộ điều chuyển sau sáp nhập

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, để cơ quan chức năng có cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là việc quan trọng

Ngày 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7: Bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ; đẩy mạnh ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là việc quan trọng, cấp ủy, chính quyền phải luôn luôn quan tâm, làm thường xuyên, rà soát lại xem trên địa bàn có ai thiếu ăn, thiếu mặc không để hỗ trợ kịp thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải giám sát để bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng, văn minh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những hạn chế, bất cập. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Thể chế, pháp luật còn vướng mắc, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để tháo gỡ. Tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, khó lường...

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Thủ tướng chỉ rõ, nguyên nhân kết quả đạt được là do sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để xử lý vấn đề thực tiễn; bám sát thực tiễn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"…

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, phát huy tối đa sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15/8, NHNN có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Thứ hai, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Thứ ba, rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Thứ tư, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Thứ năm, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Thứ sáu, phải rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Thứ bảy, tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19/8/2025 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình).

Thứ tám, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thứ chín, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là thuốc và thực phẩm.

Thứ mười, tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện…

Mười một, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các chuyến thăm nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ban hành nghị định ưu tiên về thị thực cho các đối tượng ưu tiên như nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng… và mở rộng ưu đãi thị thực với một số quốc gia.

Mười hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh các sai sót đáng tiếc và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Mười ba, các địa phương giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào 19/12.

Mười bốn, với các đề xuất của các địa phương, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan tổng hợp, phân loại để cấp có thẩm quyền xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nêu rõ những nội dung các địa phương chủ động thực hiện, những nội dung các bộ ngành phải hướng dẫn, những nội dung Chính phủ phải ban hành nghị định, nghị quyết, những nội dung Chính phủ phải báo cáo Trung ương, Quốc hội.

Mười lăm, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan căn cứ tình hình thực tế và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện công việc được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó một cách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả và coi trọng công tác kiểm tra giám sát.