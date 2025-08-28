Người dân EU hoài nghi về việc gửi quân tới Ukraine

Khảo sát cho thấy đa số người dân châu Âu phản đối gửi binh sĩ tới Ukraine sau thỏa thuận hòa bình, lo thiếu bảo đảm an ninh từ Mỹ và nguy cơ đối đầu Nga.

Mối lo ngại rằng bất kỳ đợt triển khai nào cũng có thể đẩy binh sĩ vào tình thế nguy hiểm là nguyên nhân chính khiến dư luận châu Âu không ủng hộ việc đưa quân tới Ukraine, theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) hôm 27/8.

Một bộ phận đáng kể dân chúng Liên minh châu Âu tỏ ra bất mãn trước viễn cảnh gửi binh sĩ sang Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình, chủ yếu vì thiếu đi “cam kết bảo đảm an ninh” chắc chắn từ Mỹ, đồng thời lo sợ bị cuốn vào một cuộc xung đột trực diện với Nga.

Trong khi một số nhà lãnh đạo Tây Âu đang cân nhắc ý tưởng triển khai hàng nghìn quân tới Ukraine nếu chiến sự kết thúc, họ vẫn phải đối diện với thực tế “khó chịu” rằng cử tri phản đối mạnh mẽ bất kỳ kế hoạch nào đặt lính vào nguy hiểm, WSJ nhận định.

Các quan chức châu Âu giấu tên cũng nói với WSJ rằng “rất khó để giành được sự ủng hộ của công chúng nếu không có cam kết rõ ràng từ Mỹ đứng sau”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng gửi bộ binh tới Ukraine, nhưng cho biết Washington có thể cung cấp những hình thức hỗ trợ khác.

Các quốc gia Đông Âu, theo WSJ, nhìn chung tỏ ra thận trọng, không muốn rút lực lượng ra khỏi biên giới của mình. Sự phản đối đặc biệt mạnh ở Đức và Italy, nơi ký ức lịch sử Thế chiến II vẫn còn in đậm trong tâm trí công chúng.

Tại Đức, sự phản đối ở trong nước trải dài cả cánh hữu lẫn cánh tả; một khảo sát Insa gần đây cho thấy 56% người Đức phản đối việc đưa quân sang Ukraine.

Pháp, vốn là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ hơn cho ý tưởng xây dựng một lực lượng quân sự châu Âu, lại chứng kiến dư luận phụ thuộc nhiều vào điều kiện triển khai. Khảo sát của Elabe hồi tháng 3 cho thấy 67% người Pháp ủng hộ việc gửi quân nếu có thỏa thuận hòa bình, nhưng 68% phản đối nếu không có thỏa thuận.

Trong khi đó, công chúng Anh nhìn chung nghiêng về ủng hộ triển khai binh sĩ, nhưng nhiều khảo sát cũng chỉ ra rằng họ “không muốn châm ngòi đối đầu trực diện với Nga”. Thủ tướng Keir Starmer cũng nhấn mạnh cần có sự bảo đảm an ninh từ Mỹ nếu Anh triển khai lực lượng – một điều mà Washington chưa cam kết.

Nga nhất quán phản đối ý tưởng NATO đưa quân vào Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định viễn cảnh khối này dịch chuyển hạ tầng quân sự vào Ukraine là “một trong những nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi các cuộc thảo luận hiện nay về khả năng triển khai quân là tiêu cực.