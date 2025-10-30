Bị nước lũ sông Hàn cuốn trôi, bé trai sống sót kỳ diệu

Khoảng 21h30 tối 29/10, người dân đi bộ gần cầu Rồng (sông Hàn, Đà Nẵng) đã kịp thời cứu sống một bé trai bị trôi giữa dòng nước lũ.

Clip: Giây phút nghẹt thở cứu bé trai giữa giòng nước xiết. Nguồn: Bạn đọc cung cấp

Thời điểm này, nước sông Hàn (Đà Nẵng) dâng cao gần mép vỉa hè, chảy xiết do mưa lớn. Một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán cầu cứu.

Nghe tiếng kêu, nhiều người dân xung quanh lập tức chạy đến ứng cứu. Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp cứu bé cho biết cháu bé được phát hiện gần khu vực chân cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

“Lúc đó mọi người đang đứng xem nước lũ dâng lên ở sông Hàn thì thấy cháu bé trôi đến. Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây,” anh Tuấn kể.

Theo clip ghi lại, khi được đưa lên bờ, bé trai hoảng loạn, không nói được, người dân nhanh chóng sơ cứu và đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội.

Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu (trú phường An Hải), bên kia sông Hàn đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Anh Tuấn cho biết chưa rõ nguyên nhân vì sao cháu bé bị rơi xuống sông Hàn. Tuy nhiên, theo lời một người thân của cháu, bé bị nước cuốn trôi cách khoảng 1 km trước khi được người dân phát hiện và cứu kịp thời.