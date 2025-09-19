Nvidia đối mặt với thách thức: Chip AI PPU của Alibaba đã sánh ngang chip H20

Nghiên cứu chip Trung Quốc đang có bước đột phá. Sau khi Alibaba và Baidu dùng chip tự phát triển huấn luyện mô hình AI, công ty T-Head thuộc Alibaba, đã phát triển chip AI PPU, với nhiều thông số kỹ thuật vượt A800, thậm chí tiệm cận H20.

Chip Nvidia bị chip nội địa thách thức

Trong bản tin “Thời sự” hôm 17/9 của CCTV về chuyến khảo sát của Thủ tướng Lý Cường tại Cam Túc và Thanh Hải diễn ra trong các ngày 15 và 16/9, có đưa một hình ảnh biểu đồ so sánh các thông số chính của card đồ họa sản xuất trong nước và card Nvidia cho thấy chip T-Head PPU sử dụng bộ nhớ HBM2e 96GB, có băng thông kết nối liên chip 700GB/giây, hỗ trợ PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 và tiêu thụ điện năng 400W. Dung lượng bộ nhớ, băng thông kết nối và giao diện PCIe của PPU đều vượt trội so với chip Nvidia A800, nhưng thông số bộ nhớ và băng thông kết nối vẫn kém hơn so với chip Nvidia H20.

Theo truyền thông Trung Quốc, chip PPU còn tương thích hệ sinh thái CUDA của Nvidia, có hai phiên bản cơ bản và nâng cao để đáp ứng nhu cầu suy luận và huấn luyện.

Chip PPU T-Head đã đạt được các thông số kỹ thuật nổi trội. Ảnh: Trendforcenews.



Mặc dù báo cáo không tiết lộ hiệu suất tính toán cụ thể của chip PPU, nhưng truyền thông Trung Quốc lưu ý rằng từ đầu năm nay Alibaba đã sử dụng chip PPU để đào tạo mô hình AI cỡ vừa, thay thế một phần chip GPU của NVIDIA, cho thấy hiệu suất tổng thể của nó đã đạt đến mức có thể thay thế một phần chip H20. Hơn nữa, PPU được cho là tương thích với hệ sinh thái CUDA của NVIDIA, có các phiên bản cơ bản và nâng cao để đáp ứng các nhu cầu suy luận và đào tạo khác nhau.

Tin tức này giúp cổ phiếu Alibaba tăng mạnh 5,3% lên 161,6 HKD – mức cao nhất trong gần 4 năm qua, vốn hóa vượt 3 nghìn tỷ HKD. Nhóm cổ phiếu AI khác cũng bứt phá mạnh: Baidu tăng 16%, Kingsoft Cloud tăng gần 10%.

Trung tâm Điện toán Thông minh Xanh Sanjiangyuan (Tam Giang Nguyên) của China Unicom, được đề cập trong bản tin của CCTV, là một công viên trình diễn hội tụ hợp tác với một số nhà cung cấp năng lượng điện toán trong nước. Dự án hiện đã ký hợp đồng cung cấp gần 23.000 card điện toán sản xuất trong nước với tổng công suất tính toán là 3.579 petaflop. T-Head sẽ cung cấp khoảng 16.000 card, tổng cộng 1.945 petaflop, quy mô lớn nhất, cùng với các nhà cung cấp khác bao gồm Muxi và BiRen.

China Unicom hiện chủ yếu sử dụng chip nội địa của Alibaba. Ảnh: Cybernews.



Đồng thuận: Nguồn cung trong nước đã đáp ứng được nhu cầu

Trung Quốc đang tiếp tục thúc đẩy việc tự chủ cung cấp chip. Tờ Financial Times đưa tin các cơ quan quản lý đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn ngừng mua chip AI của Nvidia và chấm dứt các đơn đặt hàng hiện có. Hai tháng trước, Nvidia đã ra mắt RTX Pro 6000D cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, tuần này, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu ByteDance, Alibaba và các công ty khác ngừng thử nghiệm và đặt hàng mua chip này.

Nguồn tin cho biết cơ quan quản lý gần đây đã mời Huawei, Cambricon, Alibaba, Baidu… so sánh chip của mình với các sản phẩm Nvidia bán tại Trung Quốc, rồi báo cáo kết quả. Kết luận rút ra là: chip AI trong nước đã đạt hoặc vượt các mẫu Nvidia cung ứng cho thị trường Trung Quốc. Một số chuyên gia trong ngành cho biết ban lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận rằng ngay cả khi không mua chip của Nvidia, nguồn cung trong nước vẫn có thể đáp ứng nhu cầu.

Chip T-Head PPU của Alibaba đã có sự đột phá mạnh mẽ, thách thức vị thế của chip Nvidia ở Trung Quốc. Ảnh: Creaders.



Ông Dương Kiến Văn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, gần đây đã phát biểu tại một hội nghị chuyên đề dành cho doanh nhân rằng các công ty hàng đầu phải gánh vác trách nhiệm giải quyết các vấn đề công nghệ bị “kẹt cổ chai”, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như chip, đồng thời liên kết hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu để hình thành các liên minh, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển chip tự chủ, có thể kiểm soát và an toàn, qua đó phá vỡ thế độc quyền.

Về phía Baidu, Guosen Securities đã lưu ý trong một báo cáo rằng chip Kunlun Core P800 của Baidu đang được cả khách hàng trong và ngoài nước áp dụng. Trong dự án mua sắm tập trung thiết bị điện toán AI đa năng (suy luận) giai đoạn 2025-2026 của China Mobile, các sản phẩm máy chủ AI dựa trên chip Kunlun Core đã chiếm được 70%, 70% và 100% thị phần trong ba gói thầu, lần lượt đứng đầu trong mỗi hạng mục. Ngân hàng này tin rằng việc dần dần thay thế chip điện toán Nvidia bằng chip sản xuất trong nước gần đây cho thấy hệ sinh thái AI Trung Quốc đang từng bước tách khỏi ngành bán dẫn phương Tây.

Theo Wforum, Creaders