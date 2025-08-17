Doanh nghiệp xây dựng đột phá lợi nhuận trong quý II

Trong quý II/2025, hàng loạt doanh nghiệp xây dựng đã ghi nhận sự tăng trưởng về lợi nhuận so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đà tăng diễn ra mạnh nhất ở nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, cho thấy mức độ phân hoá trên thị trường xây dựng ngày càng sâu sắc.

Hồi sinh mạnh mẽ

Với việc đầu tư công ngày càng được đẩy mạnh và thị trường bất động sản phục hồi tích cực, ngành xây dựng Việt Nam đã gần như bước ra khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua. Điều này được thể hiện qua số lượng đơn hàng tăng lên, doanh thu, lợi nhuận có mức cải thiện lớn so với giai đoạn trước đó.

Thống kê của VietTimes cho thấy trong quý II/2025, phần lớn doanh nghiệp xây dựng có mức tăng doanh thu thuần rất đáng kể, có thể kể đến như: Xây dựng Vina2 (tăng 12%), Đạt Phương (tăng 19%), Tổng công ty Sông Đà (tăng 20%), Coteccons (tăng 26%), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (tăng 27%), Tổng công ty Xây dựng số 1 (tăng 51%), Vinaconex Group (tăng 56%), Fecon (tăng 62%), Tổng công ty 36 (tăng 86%) và mạnh nhất là Tập đoàn Xây dựng SCG (tăng 3,2 lần).

Trong số này, Coteccons dẫn đầu về giá trị doanh thu thuần khi đạt 8.350 tỷ đồng, vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Theo sau là Vinaconex Group (4.412 tỷ đồng), Tổng công ty Xây dựng số 1 (3.396 tỷ đồng), Ricons (2.045 tỷ đồng), Tổng công ty Sông Đà (1.841 tỷ đồng), Tập đoàn Xây dựng SCG (1.775 tỷ đồng), Fecon (1.326 tỷ đồng), Đạt Phương (1.141 tỷ đồng)…

Với một số doanh thu một quý xấp xỉ doanh thu cả năm trong giai đoạn khó khăn. Đơn cử như Coteccons, doanh thu cả năm 2021 chỉ là 9.078 tỷ đồng, trong khi riêng quý II/2025 đã là 8.350 tỷ đồng.

Không chỉ vươn lên về doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng có mức tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. Quý II vừa qua chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng bằng lần, nổi bật là: Sông Đà 11 (tăng 2,1 lần), Vinaconex Group (tăng 2,6 lần), Coteccons (tăng 2,8 lần), Ricons (tăng 3,5 lần), Tổng công ty Thăng Long (tăng 4,2 lần), Hưng Thịnh Incons (tăng 9,8 lần) và cao nhất là Fecon (tăng 22 lần).

Có thể nói, đây là quý hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua, ngành xây dựng có nhiều doanh nghiệp đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao như vậy.

Xét về giá trị tuyệt đối, có ít nhất 4 doanh nghiệp đạt được lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng trong quý II/2025, gồm: Đạt Phương (102 tỷ đồng), Coteccons (196 tỷ đồng), Tổng công ty Sông Đà (315 tỷ đồng), Vinaconex Group (357 tỷ đồng).

Các doanh nghiệp có mức lợi nhuận cao khác gồm: Tập đoàn Xây dựng SCG (95 tỷ đồng), Ricons (92 tỷ đồng), Sông Đà 11 (50 tỷ đồng), Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (42 tỷ đồng)…

Phân hoá sâu sắc

Mặc dù tổng quan kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cho thấy sự cải thiện tích cực, nhưng trên thực tế, sự phục hồi không chia đều cho tất cả.

Ngoài nhóm doanh nghiệp đạt tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, thị trường còn không ít doanh nghiệp chịu sự suy giảm doanh thu thuần khá sâu như: Licogi 18 (giảm 23%), Phục Hưng Holdings (giảm 23%), Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (giảm 56%), Tổng công ty Lilama (giảm 58%), Hưng Thịnh Incons (giảm 68%)…

Không hiếm đơn vị dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận vẫn suy giảm như: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (giảm 8%), Tập đoàn Xây dựng SCG (giảm 17%), Xây dựng Vina2 (giảm 17%), Tổng công ty 36 (giảm 62%), Cienco4 (giảm 89%)…

Nhiều đơn vị chịu suy giảm đồng thời cả doanh thu và lợi nhuận như: Lizen (doanh thu giảm 1,6%, lợi nhuận giảm 28%), Sông Đà 11 (doanh thu giảm 26%, lợi nhuận giảm 30%), Tổng công ty Lilama (doanh thu giảm 58%, lợi nhuận giảm 31%)…

Mặt khác, cũng cần thấy rằng thị trường chỉ có một nhóm nhỏ đạt được quy mô doanh thu, lợi nhuận lớn. Phần đông còn lại vẫn "lặn ngụp" ở mức trung bình và nhỏ.

Chẳng hạn về doanh thu, nhóm có doanh thu thấp gồm: Hưng Thịnh Incons (139 tỷ đồng), Xây dựng Vina2 (266 tỷ đồng), Phục Hưng Holdings (327 tỷ đồng), Tổng công ty Thăng Long (486 tỷ đồng)…

Về lợi nhuận, nhóm có lợi nhuận "khiêm tốn" rất đông đảo, gồm: Phục Hưng Holdings (1 tỷ đồng), Xây dựng Vina2 (4 tỷ đồng), Tổng công ty 36 (5 tỷ đồng), Cienco4 (6 tỷ đồng), Tổng công ty Thăng Long (11 tỷ đồng), Tổng công ty Lilama (13 tỷ đồng), Fecon (16 tỷ đồng), Hưng Thịnh Incons (17 tỷ đồng), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (20 tỷ đồng), Licogi 18 (23 tỷ đồng), Tổng công ty Xây dựng số 1 (29 tỷ đồng)…

Những diễn biến trên cho thấy thị trường xây dựng Việt Nam sau khủng hoảng đã trở nên phân hoá khá sâu sắc, với việc các "ông lớn" nhanh chóng khuếch trương quy mô và thị phần, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn loay hoay, vật lộn để thoát khỏi khó khăn.

Điều an ủi là danh sách doanh nghiệp xây dựng thua lỗ đã ngắn đi rất nhiều, trong đó gần như sạch bóng những khoản lỗ "khủng" từng gây chấn động trong những năm trước đó.

Về cơ bản, thị trường đã sang trang. Trong thời gian tới, doanh nghiệp nào tái cấu trúc xong sẽ có lợi thế nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng. Xu hướng phân hoá sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn. Hệ quả là mức độ cạnh tranh ngày càng cao và sự sàng lọc của thị trường sẽ càng thêm phần khắc nghiệt.