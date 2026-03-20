Thêm 2 ca ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Sở Y tế Đà Nẵng khẩn trương điều trị, truy xuất nguồn gốc và tăng cường tuyên truyền sau khi địa phương ghi nhận thêm 2 ca nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Chiều 20/3, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về ca ngộ độc Botulinum mới xảy ra trên địa bàn.

Theo Cục ATTP, ngày 20/3, Cục này nhận được thông tin trên địa bàn Thôn 3, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn món cá ủ chua lần lượt vào 2 ngày 18/3, 20/3 và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Trước tình hình trên, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum theo Công văn số 353 ngày 9/3; chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATTP và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá ủ chua cho cán bộ y tế và cho cộng đồng;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc;

Lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có);

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đang xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và gửi báo cáo chi tiết về Cục ATTP theo quy định.

Trước đó, sau khi chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc giải độc Botulinum đến Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc Botulinum đang trong tình trạng nguy kịch, WHO đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cần có phương án dự trù cơ số thuốc giải độc Botulinum dự phòng để xử lý kịp thời cho bệnh nhân.

Liên quan đến các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, chiều 20/3, bệnh viện cho biết 2 bệnh nhân đã bình phục sức khoẻ, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày mai (21/3).